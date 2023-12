Afrique: Le plaidoyer du Roscevac pour l'élimination des déchets plastiques au Gabon

La lutte contre la pollution pour la préservation l'environnement et la gestion durable des déchets au Gabon en particulier les déchets plastiques se poursuit. Une table ronde relative au plaidoyer pour l'élimination des déchets plastiques au Gabon s'est tenue à cet effet, ce mardi 26 décembre 2023 à l'Assemblée nationale. Une table ronde initiée par le Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'Économie Verte en Afrique Centrale (ROSCEVAC) avec le soutien de l'OIF et l'UA.

Les acteurs de la société civile, les environnementalistes ont pris rendez-vous à l'Assemblée nationale de la Transition pour "le plaidoyer relatif à l'élimination des déchets plastiques au Gabon". Nicaise Moulombi, Président du Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'Économie Verte en Afrique Centrale (ROSCEVAC) fait constater que "la capitale Libreville se trouve de plus en plus menacée par la prolifération des déchets urbains du fait de l'accroissement de la population. En effet, évaluée à près de 870 000 habitants en 2023, elle pourrait atteindre environ 1 million en 2030, dans 7 ans. Les projections montrent que la production des déchets ménagers passerait de 441 588 tonnes en 2021 à 906 800 tonnes en 2035. Ce qui crée un potentiel de déchets à éliminer et à valoriser".

Pour le Président du ROSCEVAC, une élimination optimale et une valorisation durable ne seraient évidentes que les pouvoirs publics valident et adoptent la loi sur la gestion des déchets. Aussi, propose t-il à la fermeture de la décharge à ciel ouvert de Mindoubé. Nicaise Moulombi a par la même occasion, solliciter des pouvoirs publics, la mise en place d'un Centre de valorisation des déchets. Cela implique, conclut-il, que l'État devra consentir d'énormes efforts dans la faisabilité de ces processus. "Je saisis donc l'occasion qui m'est offerte pour appeler votre attention et votre implication dans le processus d'adoption de la loi sur la gestion des déchets, en cours d'examen au Parlement. Car cet outil juridique et réglementaire permettra de tirer profit de la valeur économique des déchets, en particulier, le déchet plastique pour lequel, la société civile prône la création des chaînes de valeur à travers des micro-projets portés par les jeunes" lance t-il aux députés de la Transition.

Le plaidoyer du Roscevac a été salué par l'Assemblée nationale de la Transition via l'Honorable Gabriel Mally Odjoua, 2è Vice-Président de cette institution républicaine. "Votre présence ici dans cette salle, témoigne de l'intérêt permanent de notre pays aux préoccupations relatives à la protection de notre biodiversité... Comme l'a récemment rappelé le Chef de l'État lors de la COP28, au-delà des mots et des certificats de bonne conduite, notre pays doit véritablement être encouragé et accompagné dans son engagement en faveur de la protection de notre planète" a t-il souligné dans son propos de bienvenue.

Il faut rappeler à des fins utiles, que le plaidoyer vise à promouvoir une politique nationale inclusive pour éradiquer la production, la commercialisation et la consommation de plastique au Gabon. Aussi, est-il question d'identifier les besoins contextuels en prévention, sensibilisation et adaptation des pratiques liées à l'environnement. Également, élaborer des actions spécifiques, mesurables et réalistes pour soutenir la mise en place d'un cadre juridique adéquat. Les déchets plastiques en particulier les emballages à usage unique, représentent le principal vecteur de pollution plastique.