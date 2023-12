Afrique: L'Autorité des pêches des Seychelles introduit une licence pour la pêche au crabe alors que l'intérêt augmente

La Seychelles Fishing Authority (SFA) a introduit une licence pour la pêche du Spanner crab le 20 décembre, a récemment déclaré un haut responsable.

L'introduction d'un permis pour l'espèce est le résultat de plusieurs facteurs et, selon le directeur adjoint du permis à la SFA, Karyss Auguste, l'une des raisons est que de plus en plus de pêcheurs se lancent dans ce secteur.

Cela se produit alors qu'il y a un manque d'informations sur ce type de pêcherie et que, grâce au cadre de licences, les données collectées peuvent être utilisées pour bien la comprendre.

"La troisième raison est que les pêcheurs nous ont demandé de mettre en place plusieurs mesures, car ils commençaient à s'inquiéter, notamment de la taille des crabes capturés ces derniers temps", a déclaré M. Auguste.

Le permis sera ouvert jusqu'en octobre 2024 et seuls 10 permis seront délivrés aux pêcheurs. Selon les recherches de la SFA, seuls sept pêcheurs environ s'adonnent activement à cette pêche à temps plein.

Il y aura également des restrictions sur le nombre de casiers que les pêcheurs peuvent utiliser et des limites de taille ont également été mises en place. Les crabes de moins de 8 cm sont restreints, pour garantir leur durabilité.

Photo : Grâce au cadre de licence, les données collectées pourront être utilisées pour le comprendre correctement. (Seychelles Fishing Authority) Photo License: CC-BY

Les pêcheurs titulaires d'un permis seront autorisés à opérer avec un maximum de 350 casiers de pêche par navire.

Le cadre de licence a été élaboré après consultation de toutes les parties concernées, y compris les pêcheurs.

La SFA collectera des données sur la pêche au cours de cette première année de licence et travaillera ensuite sur d'autres changements.

Comme pour d'autres pêcheries aux Seychelles, la licence est soumise à des conditions et en cas de violation, la SFA s'adressera au pêcheur en conséquence. Ceux qui pêchent cette espèce sans permis s'exposent à des sanctions.

La pêche au spanner crab seychellois a débuté en tant qu'entreprise commerciale en 1986. Il s'agit d'une ressource qui était comparativement sous-utilisée auparavant. L'espèce peut être trouvée sur le plateau de Mahé, les zones est et sud abritant les plus grandes populations.

Entre 30 et 70 mètres de profondeur, on les trouve souvent sur des substrats sableux parsemés de plantes et de coraux.

La capture annuelle moyenne du spanner crab de 2011 à 2020 était de 30,5 tonnes, atteignant un maximum de 90,2 tonnes en 2018. Ce chiffre est assez faible si l'on considère la production maximale durable, qui varie de 381,36 à 695,44 tonnes par an.