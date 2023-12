Algérie: Travaux publics - Rekhroukh reçoit des membres des deux chambres du Parlement représentant la wilaya de Souk Ahras

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh a reçu, mardi, des membres des deux chambres du Parlement représentant la wilaya de Souk Ahras, avec lesquels il a abordé un ensemble de préoccupations de la population de la wilaya, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée, en présence du chef de cabinet du ministère, les parlementaires ont soulevé un ensemble de préoccupations de la population de la wilaya de Souk Ahras, concernant le secteur des travaux publics et des infrastructures de base, notamment celles relatives à la réalisation, à la modernisation et à l'entretien du réseau des routes nationales et des chemins de wilaya, au dédoublement des grands axes routiers et à leur liaison à l'autoroute Est-Ouest, via le tronçon Souk Ahras-Guelma-El Tarf et le tronçon Souk Ahras-Oum El Bouaghi-Constantine, en plus des projets de la voie ferrée.

L'audience a permis à M. Rekhroukh de fournir des éclaircissements autour des préoccupations des parlementaires, après débat de toutes les questions soulevées, ainsi qu'un aperçu global autour des projets importants dont a bénéficié le secteur.

Le ministre a assuré "avoir pris compte de toutes les préoccupations soulevées par les membres du Parlement, tout en oeuvrant à leur examen et à la prise des mesures indispensables à leur prise en charge, en fonction des priorités et des moyens disponibles", conclut le communiqué.