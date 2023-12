Afrique: Le discours du président de la République invite à une participation accrue aux mutations que connaît l'Algérie

ALGER — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a affirmé, mardi à Alger, que le discours historique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, devant les deux chambres du Parlement invite à une participation accrue aux mutations que connaît l'Algérie.

Selon M. Hidaoui, ce discours confirme une fois de plus que "le Président Tebboune compte sur la jeunesse pour être le moteur et l'artisan du changement dans la nouvelle Algérie", soulignant que "l'Algérie nouvelle n'est pas qu'un slogan, mais une attitude et une mentalité ancrées pour rompre avec les anciennes pratiques".

A cette occasion, il a salué "la forte et sincère volonté politique de donner le flambeau à la jeunesse, partant de la foi en les capacités des jeunes à dessiner les contours de l'Algérie nouvelle et à s'engager dans la construction de la nation".

Il a, par ailleurs, estimé que cette 2e Assemblée générale ordinaire "est l'occasion pour le conseil de présenter son bilan d'activités annuel", soutenant que "le Conseil n'est pas la propriété de ses 348 membres, mais la propriété de toute la jeunesse algérienne comme l'a voulu le président de la République".

Il a rappelé, en outre, la véritable course contre la montre menée par le Conseil pour finaliser ses structures, affirmant son attachement à "poursuivre ses activités programmées au niveau national et visant à motiver tous les jeunes algériens pour former un noyau appelé à en devenir le principal moteur".

Et d'ajouter: "nous avons rencontré plusieurs difficultés, mais nous avons réussi à réaliser 70% des activités et des objectifs du conseil".

Concernant les préoccupations des jeunes enregistrées, il a fait savoir qu'"elles feront l'objet de propositions à soumettre au président de la République".

M. Hidaoui a, par ailleurs, évoqué "la participation de la jeunesse algérienne, à travers le CSJ, à plusieurs événements à l'étranger, notamment ceux organisés par des instances régionales et internationales, lors desquels les jeunes algériens ont fait la promotion de l'Algérie nouvelle".

L'ouverture de cette Assemblée générale a été marquée par la projection d'une vidéo sur le bilan d'activités du Conseil depuis son installation.

Ont pris part à cette Assemblée générale ordinaire, qui sera clôturée mercredi, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, plusieurs membres du gouvernement, des responsables d'instances, de hauts cadres de l'Etat, ainsi que des responsables locaux et syndicaux.