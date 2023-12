Congo-Brazzaville: Fête de la Nativité - Les enfants de Poto-Poto 3 fêtent en beauté

Afin de permettre aux enfants de la troisième circonscription électorale de Poto-Poto de passer la fête de Noël en beauté, le député Ferréol Constant Patrick Gassackys a octroyé une enveloppe à chacun d'eux.

Si d'habitude le député de Poto-Poto 3 remet à chaque enfant un jouet pour passer la fête de Noël, pour cette année, il a changé de formule. Il a voulu tout simplement responsabiliser les enfants en leur remettant des enveloppes afin qu'ils choisissent les jouets de leur convenance.

« Nous sommes en fin d'année et nous avons voulu faire des enfants des patrons de leur choix, de ce qu'ils souhaiteraient avoir en réalité. On a eu l'impression que chaque fois qu'on leur donne des cadeaux, parfois les enfants préfèrent d'autres que ceux que nous les avons remis. Voilà pourquoi nous avons décidé de les rendre plus grands. D'où, on a pensé les rendre plus performants et intelligents, donc qu'ils choisissent eux-mêmes librement les jouets qu'ils souhaiteraient s'offrir. Pourquoi ne pas leur remettre une enveloppe ; question aussi de changer un peu de manière de faire. Comme l'on dit souvent, tout est mouvement, tout est changement », a expliqué Ferréol Constant Patrick Gassackys.

Pour le député de Poto-Poto 3, tout s'est très bien passé. Il avait prévu des centaines de cadeaux à l'issue de l'enregistrement des enfants dont dix par ruelle. Au total, il a reçu trois cents enfants. Le député dépêchera une équipe pour aller remettre les enveloppes aux absents. « Noël, c'est un plaisir, un bonheur de passer la fête avec les enfants, de leur offrir une petite enveloppe pour qu'ils se fassent plaisir. C'est comme ça que nous la concevons », a déclaré le député de Poto-Poto 3.