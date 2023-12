Congo-Brazzaville: Fête de la Nativité - Des vivres et jouets aux personnes vulnérables de Poto-Poto I

Dans le cadre de la célébration de la fête de Noël le 25 décembre, le député de la 1e circonscription électorale de Poto-Poto, Rick Gérald Bokilo, a offert des vivres et des jouets à 200 familles vulnérables et à plus de 500 enfants.

La première cérémonie qui s'est déroulée le 22 décembre dans un hôtel de la place, implanté dans le 3e arrondissement de Brazzaville, a concerné 200 familles pauvres qui ont reçu chacune un kit de vivres accompagné d'une enveloppe d'argent pour bien passer les fêtes de Noël. Rassemblés dans l'enceinte de la Grande école de Poto-Poto, plus de 500 enfants ont reçu des jouets de diverses natures des mains de leur député, Rick Bokilo, qui leur a également offert un repas sur place. Composés, entre autres, des vélos, poupées, voitures, bonnets du Noël, ces jouets ont permis aux enfants sélectionnés de passer non seulement la fête de la Nativité dans l'apothéose, mais également de booster leur imagination.

Le député de Poto-Poto I a, en effet, rappelé que les fêtes de fin d'année symbolisent le moment de partage par excellence, de témoignage, de solidarité entre frères et soeurs. « C'est pourquoi, dans cet élan de solidarité, nous avons décidé cette année d'offrir des vivres et un accompagnement à nos frères et soeurs de notre circonscription afin de rendre, pour eux, des fêtes de fin d'année conviviales autour d'un bon repas dans la sérénité et la gaîté. Cette cérémonie regroupe 200 familles de ma circonscription à raison de 100 familles par quartier. Nos actions s'inscrivent dans la dynamique prônée par le chef de l'Etat, notre guide », a précisé Rick Gérald Bokilo.

Il a, par ailleurs, exhorté les habitants de Poto-Poto à cultiver les vertus de la solidarité et de partage d'autant plus que « c'est au prix de la solidarité entre citoyen que nous pourrions léguer à nos enfants un Congo uni et prospère. Je réitère mon engagement à demeurer à côté de vous dans ces moments de partage, de solidarité pour le vivre-ensemble dans notre circonscription », a-t-il conclu.

Un geste salutaire pour de nombreuses familles qui ne savaient plus à quel saint se vouer. Les bénéficiaires ont traduit à leur manière la gratitude au donateur qui n'est pas à son premier geste.

Notons que depuis son élection en 2022, Rick Bokilo a, à son actif, participé à la Cure de jouvence de la basilique Sainte-Anne, la lutte contre le banditisme urbain à travers la réhabilitation de l'éclairage public dans plusieurs rues et porté assistance aux personnes de 3e âge.