Congo-Kinshasa: Gouvernance - La société civile édifiée sur l'évaluation des politiques publiques

Les agences du système des Nations unies au Congo ont organisé, le week-end dernier, dans la perspective des droits humains, une session d'information au profit des membres des conseils consultatifs des personnes vivant avec handicap, de la jeunesse et des organisations de la société civile (OSC), sur l'évaluation des politiques publiques.

Une trentaine de membres venus des OSC a participé à la session d'information animée par les experts des Nations unies au Congo. La réunion avait pour objectifs, entre autres, de les édifier sur les questions des droits humains et l'approche ayant pour base les droits humains. Elle a permis aussi de sensibiliser les participants au cadre juridique et institutionnel de l'évaluation des politiques publiques ; à l'importance de l'analyse et de l'évaluation des politiques publiques dans la perspective des droits humains pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

Par la même occasion, ces derniers ont été sensibilisés au cadre conceptuel du suivi et de l'évaluation des politiques publiques ainsi que sur les outils et les processus du suivi et de l'évaluation des politiques publiques.

En effet, l'évaluation des politiques publiques a pour objet de porter un jugement axé sur des évidences et/ou des données probantes sur la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la cohérence, la viabilité et l'impact des politiques publiques.

En d'autres termes, elle permet d'apprécier la valeur ajoutée sociétale des politiques publiques en termes de respect, de réalisation et de protection des droits humains. L'évaluation des politiques peut être renforcée par l'analyse des politiques publiques dont l'objet est de cerner les choix politiques et stratégiques opérés par les gouvernants pour résoudre un ou des problèmes inscrits sur l'agenda politique.