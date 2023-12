Ile Maurice: James Perrine - L'amour dans toute sa splendeur

L'amour... C'est ce qui fait vibrer le coeur de ce jeune chanteur de Rodrigues. James Perrine, également connu sous le nom d'artiste «Linkonsyan», cultive cet amour. Il préfère ignorer la violence et se consacre à répandre un maximum d'amour autour de lui. Ses proches, ses amis ont tous déjà ses chansons gravées dans leur coeur. Aujourd'hui, il espère à nouveau remporter le titre de la chanson de l'année, comme cela a été le cas l'année dernière.

Souriant et joyeux, voilà les adjectifs qui décrivent le mieux ce trentenaire de Grande-Montagne de 31 ans, qui aime pleinement la vie. Pratiquement un éternel amoureux, James Perrine souhaite transmettre tout l'amour qui emplit son coeur à travers ses chansons. Cela fait maintenant trois ans qu'il a commencé à se forger une réputation dans le paysage rodriguais. «Mon mentor, c'est mon père. C'était lui le musicien de la famille. Pourtant, je n'aurais jamais pensé suivre ses traces, car je n'avais aucune ambition de devenir artiste. L'idée ne m'était même pas venue à l'esprit jusqu'au jour où j'ai essayé de mettre quelques paroles à des notes de musique.» C'est à ce moment-là qu'il découvre une nouvelle passion.

Du seggae soul, du reggae pop ou encore du seggae ballade, il sait, tel un cuisinier, assaisonner ses ingrédients pour créer un mets des plus succulents. Et coup d'essai, coup de maître. En 2020, il réussit à se classer parmi les disques de l'année sur son île. Cela lui donne encore plus de motivation pour persévérer dans sa nouvelle voie, et en 2021, il se retrouve toujours sur le podium mais à la troisième place. Il remporte cependant un autre prix. «Je deviens la révélation de l'année.» Une fierté pour ce jeune artiste en devenir. Comme ce prix est également décerné à Maurice, il se doit de faire le déplacement pour se faire connaître du public local. «Mais à cause du Covid-19, je ne peux effectuer le déplacement.» Néanmoins, il continue sur sa lancée. Et la récompense arrive après une nouvelle année de travail. «Je deviens le chanteur de l'année avec la chanson Fem de mo rêve en 2022.»

Et cette année, après un travail acharné, il réussit à sortir son premier album. «Il est accessible sur toutes les plateformes légales. En tout cas, je continue tranquillement à faire mon chemin dans le monde de la musique.» L'inspiration vient-elle facilement ? James Perrine confie qu'il puise ses paroles de son vécu au sein de sa famille et de ses amis. «Je préfère parler d'amour. On n'en parle pas assez. Aujourd'hui, les gens ont changé de mentalité. Les critiques arrivent vite et les gens ne trouvent que ce qu'ils font digne d'intérêt.» Il est également d'avis que la technologie a aussi apporté son grain de sel dans le quotidien de tous. «Nous sommes connectés, et je peux même dire qu'à Rodrigues, c'est devenu très rapide. Mais entre-temps, nous avons aussi perdu un peu le sens de la communication.» Il constate que chez les jeunes comme chez les moins jeunes, certains ne trouvent plus suffisamment de temps pour s'asseoir et discuter. «Vous pouvez être en compagnie d'une personne, la voir prendre son portable et envoyer des messages à d'autres personnes. Et c'est triste...»

En dehors de sa vie d'artiste, le jeune homme affirme également vouer une passion au ballon rond. Passer du temps en compagnie de ses copains est un autre plaisir qu'il essaie autant que possible de s'offrir. «J'aime vivre une vie paisible et tranquille, composer ma musique et la faire connaître aux autres.» Justement, pour cette année, il défendra son titre avec une reprise du Seychellois Philippe Toussaint, «Lagratel». Il espère obtenir une fois de plus un maximum de soutien.