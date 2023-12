Afrique: Diplomatie - Quatre nouveaux ambassadeurs accrédités au Congo

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a reçu, le 26 décembre à Brazzaville, les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de l'Inde, de la Serbie, de la Suisse et de la République démocratique du Congo (RDC) en République du Congo.

L'ambassadeur de l'Inde, Madan Lal Raigar, est agent du ministère des Affaires extérieures depuis 2007. Avant de rejoindre son poste actuel, il était directeur de la division de l'administration des partenariats de développement au sein du ministère des Affaires extérieures du gouvernement indien, à New Delhi. Il est titulaire d'une licence en commerce de l'université du Rajasthan.

Madan Lal Raigar a notamment été consul général de l'Inde à Hambourg, en Allemagne, chargé d'affaires par intérim et chef de l'administration, des services politiques, économiques et consulaires de l'ambassade de l'Inde à Antananarivo, à Madagascar. Il a également occupé diverses fonctions à l'ambassade de l'Inde à Khartoum, au Soudan, au consul de l'Inde à Vancouver, au Canada, au Haut-commissariat de l'Inde à Colombo, au Sri Lanka, à l'ambassade de l'Inde à Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis, et au consulat général de l'Inde à Djeddah, en Arabie saoudite.

Au siège du ministère des Affaires extérieures à New Dheli, il a travaillé dans les divisions de l'économie de l'administration, des Amériques et des projets. Rappelons qu'en novembre dernier, à l'issue de la présentation des copies figurées de ses lettres de créance au ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Madan-Lal Raigar a déclaré qu'il a été mandaté pour « intensifier les relations entre le Congo et l'Inde ».

%

Né en 1955 à Vranje, le Dr Miroljub Jevtic, nouvel ambassadeur de la Serbie est professeur à la Faculté de sciences politiques de l' université de Belgrade. Il fut le premier au monde à initier la revue scientifique internationale en anglais intitulée « Politologie des religions ». La revue a rassemblé les scientifiques du monde entier, en tant qu'auteurs ou en tant que membres de la rédaction et du comité international de conseil. Elle est l'une des revues des sciences humaines les plus internationales au monde

La Suisse est représentée au Congo par Chasper Sarott né en 1979. Après ses études en droit à l'université de Zurich et à l'université Humboldt de Berlin, il entre au service du Département fédéral des affaires étrangères en 2010, et est affecté comme stagiaire à Astana (aujourd'hui Nur-Sultan). En 2011, il est retourné au siège, où il a occupé le poste de coordinateur régional adjoint, d'abord à la Division politique II (Afrique Moyen-Orient), puis à la Division Afrique subsaharienne et Francophonie, nouvellement créée. En 2014, il a été transféré à Beyrouth en tant que chef de mission adjoint.

À partir d'août 2017, Chasper Sarott a occupé le poste de chef de mission adjoint à Varsovie. Depuis octobre 2019, il est chef de mission à Antananarivo.

Nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en République du Congo par ordonnance rendue publique le 4 décembre, Justin Inzuin Kakiak, originaire de la RDC est né en 1957. Il a intégré l'appareil de renseignement au début des années 1980. Il est administrateur général de l'Agence nationale de renseignements congolaise de mars 2019 à décembre 2021. Inzuin Kakiak est chef du département extérieur de 2003 à 2006. En République du Congo, il succède à Christophe Muzungu.