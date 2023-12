Congo-Brazzaville: Fête de Noël - Des orphelins de Ouenzé découvrent Brazza Mall

A l'initiative du ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, plusieurs jeunes issus des orphelinats, des églises implantées dans le 5e arrondissement de Brazzaville, Ouenzé, ont passé la journée du 24 décembre à Brazza Mall, un site récemment inauguré par le président de la République.

Ils sont venus de plus d'une dizaine d'églises basées, entre autres, dans les quartiers 51, 54 et 59 Ouenzé, ces jeunes orphelins qui ont bénéficié de l'élan de générosité de Juste Désiré Mondelé qui leur a offert un repas et des jouets de Noël. « En réalité, le 25 décembre, la fête se passe dans un cercle restreint en famille. Comme à l'accoutumée, nous nous retrouvons la veille avec les enfants pour partager leur bonheur. Les enfants nous ont fait revivre notre enfance avec des poésies que nous avions connues par le passé. Ils ont rappelé les couleurs de la République. Brazza Mall, c'est un symbole, c'est l'un des symboles de la renaissance de Ouenzé », a expliqué le donateur.

Selon lui, le président de la République en inaugurant ce joyau, à quelques jours des fêtes de fin d'année, a donné à la population brazzavilloise et à celle de Ouenzé, en particulier, un cadeau de Noël. « Nous avons pensé rassembler les enfants des églises de Ouenzé pour non seulement partager la joie avec eux, mais aussi leur faire découvrir ce site. C'est vraiment par ici que va battre le coeur économique de Ouenzé à travers ce Mall qui va générer aussi de l'emploi. Il faut que les enfants de Ouenzé s'approprient ce site et trouvent à exercer les métiers en ces lieux. C'est une occasion pour nous de faire rêver les enfants, leur montrer que ce site leur appartient en réalité. Les enfants nous ont communiqué leur bonheur, leur innocence en fin d'année, nous leur disons merci », a conclu le ministre délégué.

%

La remise des dons et la découverte de Brazza Mall par certains adolescents a épaté plus d'un enfant. « Le ministre m'a offert un beau cadeau, un pagne qui restera inoubliable par rapport aux autres. C'est un souvenir qui sera gravé dans ma mémoire », s'est réjouie Joëlle Waday.