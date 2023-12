Algérie: Discours du Président de la République à la Nation, louable tradition instituée conformément à l'esprit de la Constitution

ALGER — Le Mouvement Ennahda a salué, mardi dans un communiqué, la teneur du discours du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune prononcé devant les représentants des deux chambres du Parlement, le qualifiant de "louable tradition instituée conformément à l'esprit de la Constitution" et de démarche à même de "redorer le blason de cette instance étant une autorité législative qui découle de la volonté du peuple".

Le Mouvement Ennahda a suivi avec "intérêt majeur" le discours du Président de la République, a affirmé la même source, ajoutant que "ce pas reflète le respect du Parlement et tend à redorer le blason de cette autorité législative qui découle d'une volonté populaire en complémentarité avec l'autorité exécutive, conduite par le Président de la République".

"Le discours du Président de la République est une louable tradition instituée conformément à l'esprit de la Constitution", a estimé le Mouvement Ennahda dans son document. Et d'appeler par la même à "la consécration de cette tradition qui traduit le respect de la Constitution et l'engagement du Président de la République devant le peuple dans le cadre de son programme électoral".

Concernant la teneur du discours, le Mouvement Ennahda a relevé que les mesures prises en vue d'améliorer les conditions de vie des citoyens et de préserver leur pouvoir d'achat y voyant "un pas sur la bonne voie".

%

Evoquant l'assainissement de l'économie nationale du pillage systémique et l'exploitation des capacités financières et matérielles de la nation, la formation politique a estimé qu'il s'agissait d'un bon début pour asseoir une économie nationale compétitive, créatrice de richesse et d'emplois".

Mettant en avant "l'opération continue à l'effet de récupérer l'argent pillé et assainir le pays des sociétés fantômes", le Mouvement a appelé à "renforcer les mesures de contrôle afin d'éviter les anciennes pratiques".

Sur le plan international, le Mouvement Ennahda a mis en exergue la position constante de l'Algérie envers les causes justes du monde, à leur tête la cause palestinienne notamment au vu des pratiques criminelles perpétrées par l'occupation sioniste et ses alliés à l'encontre du peuple palestinien, saluant également le soutien de l'Algérie au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.