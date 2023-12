Algérie: Discours du Président de la République à la Nation - 'Fidélité aux engagements et confiance en l'avenir', estime l'UNEP

ALGER — Le discours du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, prononcé lundi devant les deux chambres du Parlement, reflète "fidélité aux engagements et confiance en l'avenir", a estimé, mardi dans un communiqué, l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP).

L'organisation patronale s'est d'abord félicitée de la décision du Président de la République d'instaurer ce discours annuel à l'adresse de la nation devant les deux chambres du parlement, soulignant qu'elle consacre "de nouvelles pratiques institutionnelles visant au renforcement de la démocratie et à la transparence".

Cette décision, "forte et hautement symbolique", dénote de "la cohérence de la démarche et de la vision de Monsieur le Président de la République, soucieux du respect de la concrétisation des engagements pris dès son investiture devant la nation et de l'impératif de l'évaluation de l'action des institutions", a-t-elle affirmé.

Elle s'inscrit également dans "l'engagement du dialogue constructif et l'instauration de la transparence comme culture de gestion des affaires publiques", souligne le communiqué.

A ce titre, précise le document, I'UNEP en tant qu'organisation patronale nationale "salue le processus de réformes structurelles engagé par Monsieur le Président de la République visant la diversification économique du pays à travers la libération des initiatives et le développement de l'investissement producteur de richesses et créateur d'emplois, ainsi que la promotion de la production nationale et s'engage à contribuer à sa mise en oeuvre".

L'Union a ajouté qu'elle "relève et soutient la consécration, par Monsieur le Président de la République, du caractère social de l'Etat matérialisé notamment par ses courageuses décisions portant sur la préservation du pouvoir d'achat des citoyens à travers la revalorisation périodique du salaire minimum garanti, des retraites, de l'exonération fiscale des faibles revenus et de l'allocation chômage au profit des jeunes chômeurs, ainsi que le maintien des subventions de l'Etat pour les produits de large consommation".

L'UNEP s'est également félicitée "des résultats enregistrés, malgré un contexte international difficile, dans les domaines industriel, agricole et de commerce extérieur qui renforcent la sécurité alimentaire du pays et la souveraineté de sa décision économique".

A cet effet, elle s'est engagée à "promouvoir la mise en place d'une gouvernance moderne de l'entreprise publique par la libération des initiatives des managers, le développement du dialogue et de la concertation entre l'ensemble de ses composantes et partenaires".

L'organisation patronale "renouvelle son soutien à l'action de Monsieur le Président de la République et appelle à un approfondissement et un élargissement des réformes économiques en mesure de libérer le formidable potentiel économique de notre pays et de garantir une croissance durable à même de le hisser au rang des pays développés", conclut le communiqué.