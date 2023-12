Algérie: Oran - Exportation de près de 1.500 tonnes de produits de la pêche durant les 10 premiers mois de 2023

ORAN — Près de 1.500 tonnes de produits de la pêche ont été exportées à partir d'Oran vers des pays européens et arabes, durant les 10 premiers mois de l'année 2023, a-t-on appris, mardi, du directeur de la Pêche et des produits Halieutiques de la wilaya, Maghni Sandid Menouar.

M. Sandid a indiqué, dans un rapport sur le secteur de la pêche de la wilaya d'Oran de l'année 2023, présenté lors des travaux de la 4ème session ordinaire de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW), qu'il a été procédé, jusqu'à fin octobre dernier, à l'exportation, à partir du port d'Oran, de 1.496 tonnes de produits de la pêche vers le Portugal, la France, l'Italie et la Lybie, comprenant notamment des mollusques, des crustacés et des conserves de thon.

Selon le même responsable, les quantités de produits de la pêche exportées, au cours de l'année 2023, ont enregistré une augmentation significative, par rapport à 2022, année durant laquelle une production de 956 tonnes, dont 893 tonnes de mollusques, 37 tonnes de crustacés et 26 tonnes de conserves de thon, a été réalisée.

En revanche, durant la même période, 18.951 tonnes de produits de la pêche ont été importées de la République de Chine, de l'Inde, de la Thaïlande et du Portugal, dont 90 % destinées à la transformation au niveau des unités de la wilaya d'Oran, selon le même responsable.

De janvier à octobre 2023, environ 8.000 tonnes de poisson, dont 215,5 tonnes de poisson blanc, 6.742 tonnes de petits poissons pélagiques, 706 tonnes de grands poissons pélagiques, en plus de 86 tonnes de crustacés et 12 tonnes de mollusques ont été produites depuis les ports de pêche d'Oran et d'Arzew, a-t-on indiqué.

Selon M. Sandid, le secteur de la pêche et des produits halieutiques à Oran, comprend deux ports de pêche, à Arzew et à Oran, un abri de pêche dans la zone de Kristel et 11 plages d'échouage.

Les membres de l'Assemblée populaire de la wilaya ont examiné, lors de leur session ordinaire, deux dossiers relatifs à la pêche et au foncier agricole.