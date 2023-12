Algérie: L'Etat disposé à aider et accompagner les associations de jeunes

GHARDAIA — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad a affirmé mardi depuis Ghardaïa que l'Etat était disposé à aider et accompagner les différentes associations et clubs activant dans les établissements et structures de jeunes.

S'exprimant dans un point de presse organisé en marge d'une visite d'inspection du déroulement de la 16éme édition de la semaine olympique "sport sud", M. Hammad a souligné que "les pouvoirs publics encouragent les efforts tendant à promouvoir et propager les activités culturelles, scientifiques et astronomiques dans le milieu de la jeunesse".

Accompagné du wali de Ghardaïa, Abdellah Abinouar, le ministre s'est enquis dans la commune de Guerrara distante de 120 Km au nord-est du Chef-lieu de wilaya du déroulement du camp hivernal de jeunes qu'abrite actuellement plus d'une dizaine d'associations nationales activant dans les domaines d'astronomie et la robotique.

La délégation ministérielle a visité les différents stands d'expositions des activités de jeunes où le ministre a pris connaissance dans ses haltes sur l'état de concrétisation du programme de développement des activités sportives dans la wilaya de Ghardaïa en conformité avec les décisions du gouvernement visant l'application des directives portant le concours et l'accompagnement de la généralisation du sport dans les structures éducatives (écoles, CEM, lycées) ainsi que l'université et l'utilisation rationnelle des structures sportives et leur maintenance.

M. Hammad a, dans ce sens, insisté sur le respect des délais et des normes de réalisations des projets afin que nos jeunes en bénéficient.

Auparavant, le ministre a assisté dans la vallée du M'Zab à des rencontres sportives (Boxe, beach-volley et natation) pour des jeunes scolarisés avant de les encourager.