Algérie: Produits agricoles de large consommation - Affichage quotidien des prix de vente au détail via différents médias

ALGER — Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a entamé, en collaboration avec le ministère du Commerce, l'affichage des prix de la vente au détail des produits agricoles de large consommation, quotidiennement via les médias, en vue de tenir les citoyens et les consommateurs informés de manières périodique et continue des prix de différents produits essentiels, a annoncé le ministère mardi dans un communiqué.

"Dans le cadre de l'information des citoyens et des consommateurs de manières périodique et continue des prix de différents produits de large consommation, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le ministère du Commerce ont entamé, le 26 décembre 2023, l'élaboration d'une publication quotidienne unifiée relative aux prix de la vente au détail des produits agricoles de large consommation", lit-on dans le communiqué.

Le ministère a également affirmé que l'indice des prix concernant une liste de vingt (20) produits agricoles (légumes frais, fruits et produits d'origine animale) sera quotidiennement annoncé dans les différents médias afin de tenir informée l'opinion publique.