Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 Décembre 2023

Côte d’Ivoire : Accès à l’énergie- Le nouvel ajustement concerne 100% des abonnés à l’électricité à partir du 1er janvier 2024

« Sur proposition de l’Autorité Nationale de Régulation du secteur de l’Electricité et après analyse de la Commission consultative sur les tarifs d’électricité, le Gouvernement a décidé d’un ajustement du prix de l’électricité de 10%. », a annoncé le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly le mardi 26 décembre 2023 au cours d'une conférence de presse qu'il a animée au quinzième étage de l'immeuble Sciam à Abidjan-Plateau. Aux dires de M. Coulibaly, « cet ajustement s’applique à l’ensemble des abonnés d’électricité, à compter du 1er janvier 2024.'' Et d'ajouter que ''le présent ajustement fera passer le prix moyen de vente de 79 cfa/kWh à 87 Fcfa/kWh, pour un coût de revient moyen de 89 Fcfa/kWh. » Ce nouvel ajustement concerne 100% des abonnés à l’électricité (ménages, industriels et administration) seront touchés par cette mesure, soit environ 3,9 millions d’abonnés. (Source : abidjan.net)

Togo : Exportation- Le pays est le deuxième fournisseur du Gabon au troisième trimestre 2023

Le Togo a pris la deuxième place parmi les principaux fournisseurs du Gabon au cours du troisième trimestre de l’année 2023, selon les données de la dernière note de conjoncture du ministère de l’Économie, rapportées ce mardi 26 décembre 2023.Cette position du Togo s’est affirmée avec une augmentation significative de ses exportations de 581,3% au cours du 3e trimestre. Le pays se classe ainsi juste derrière la France, qui occupe la première place, et devance la Chine qui se positionne en troisième position. La Belgique (4e), les États-Unis (5e), les Émirats arabes unis (6e), Malte (7e), l’Inde (8e), le Cambodge (9e) et l’Afrique du Sud (10e) complètent le top 10.(Source :alome.com)

Maroc : Alliance économique et géopolitique-Les propositions du royaume au Mali, Burkina et Niger

Le Maroc a organisé ce week-end son premier rendez-vous avec le Mali, le Burkina et le Niger. Le thème : l’ouverture vers l’océan Atlantique et donc le désenclavement de ces pays sahéliens. Les ministres des Affaires étrangères des quatre pays étaient réunis à Marrakech. À la clef, une alliance économique, mais aussi géopolitique.« Offrir de l’eau, c'est offrir la vie » : les mots du ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, ont exprimé, à Marrakech, la gratitude des pays sahéliens envers l’initiative marocaine. Désenclaver les pays du Sahel en leur permettant un accès à l’océan Atlantique, leur donner accès aux infrastructures du pays, leur ouvrir les portes du commerce international : la promesse du royaume chérifien est belle, ses partenaires se disent intéressés. (Source : fratmat.info)

Mali : Crise diplomatique d’avec l’Algérie- L’Imam Dicko s’explique

Depuis une semaine, l’Imam Mahmoud Dicko, ancien leader moral du mouvement M5RFP contre le régime d’IBK, est au centre d’un conflit diplomatique entre le Mali et la République d’Algérie. Ce, suite à sa réception en plus de certaines figures de la rébellion par les plus hautes autorités algériennes pour discuter d’une solution à la crise du Nord. Une situation qui fut une couleuvre difficile à avaler par les autorités de la Transition malienne, qui considèrent cet Imam comme un « hostile » au processus en cours au Mali, d’où la cause de ce conflit diplomatique. Et lui-même qui est au centre de cette bisbille maliano-algérienne a décidé de briser le silence, en apportant des clarifications. Cela à travers une vidéo prise depuis son lit d’hôpital à Alger et publiée sur les réseaux sociaux dans la journée du lundi 25 décembre. (Source : abamako.com)

Guinée : Incendie à Kaloum- Le bilan des victimes grimpe, le gouvernement signale un autre souci

Alors que le bilan des victimes de l’incendie qui a dévasté le dépôt pétrolier de Kaloum grimpe à 24 morts, 454 blessés, le Gouvernement a signalé ce mardi 26 décembre 2023 un nouveau problème. De quoi s’agit-il ? Alors que la chaine de solidarité nationale en faveur des sinistrés se poursuit, le Gouvernement signale la réception de certains produits impropres à la consommation. Pour éviter d’autres problèmes de santé, le Gouvernement invite les généreux donateurs à s’assurer de la bonne qualité des vivres offerts et de s’abstenir d’offrir des produits périmés ou impropres à la consommation. A date, l’incendie est complètement éteint. Ousmane Gaoual Diallo souligne que parmi les 454 blessés accueillis dans les structures de santé depuis la survenue de ce sinistre, 423 ont regagné leurs familles après avoir bénéficié́ d’une prise en charge gratuite. Le nombre de décès est porté à 24 dont 17 dépôts de corps, parmi lesquels 11 demeurent non identifiés. ( Source : africaguinee. com)

Rdc : Protestation contre les irrégularités du scrutin- Le gouvernement interdit une marche de l'opposition

Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé, mardi 26 décembre, qu'une manifestation prévue mercredi 27 décembre par l'opposition serait interdite. La protestation vise à pointer du doigt les "irrégularités" ayant entaché selon elles les élections des 20-21 décembre.« La manifestation de demain a pour but de mettre à mal le processus électoral, le gouvernement de la République ne peut pas accepter cela, a justifié, devant la presse, le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Je peux vous assurer qu'il n'y aura pas cette marche. » (Source :Tv5)

Niger : Santé-Le Ministre de la santé publique réceptionne 31 nouvelles ambulances

Le Ministre de la santé publique, de la population et des affaires sociales, le Médecin Colonel-Major Garba Hachimi a réceptionné, le mercredi 20 décembre 2023, 31 nouvelles ambulances destinées aux centres de santé des huit régions du Niger.Ces nouvelles ambulances destinées aux centres de santé des huit régions du Niger ont été acquises sur fonds propre de l’Etat pour un coût global de 1,250 milliard deF Cfa.Ces nouvelles acquisitions permettront de rapprocher les citoyens des centres de santé et réduire ainsi les souffrances des populations qui sont souvent obligées de parcourir des dizaines de kilomètres pour accéder à une structure sanitaire. (Source :Anp)

Sénégal : Affaire Sonko- L’AJE saisit la Cour suprême pour annuler l’ordonnance du tribunal de Dakar

L’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) a saisi ce mardi 26 décembre la Cour suprême d’un pourvoi dans l’affaire de radiation des listes électorales qui l’oppose à Ousmane Sonko, selon le site Emedia. Ce pour casser la décision prise le 14 décembre dernier par le juge du tribunal d’instance de Dakar de réintégrer l’opposant sénégalais sur les listes électorales. (Source :20 minutes.fr)

Burkina Faso : Finances- Plus de 2.351,25 milliards de francs Cfa de ressources propres mobilisées en 2023

Le Burkina Faso a mobilisé 2.351,25 milliards de francs Cfa en termes de ressources propres, malgré l'insécurité qui règne dans le pays, a rapporté mardi le ministère burkinabè de l'Economie, des Finances et de la Prospective. Le ministre de l'Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubakar Nacanabo, qui s'exprimait au cours du Conseil d'administration de son département, a expliqué que la mobilisation des ressources propres avait été estimée à 2.314,77 milliards de francsCfa ajoutant que le taux de recouvrement pour l'année 2023 était de 101,58%. Selon lui, le recouvrement au profit des collectivités territoriales est de 40,38 milliards de francs Cfa soit un taux de 94,56% par rapport à la prévision annuelle. (Source : aouaga.com)

Rca : Insécurité- La population de la Nana-Mambéré prise au piège

L’insécurité persiste dans la préfecture de la Nana-Mambéré malgré le déploiement d’un nombre important de militaires. Si des hommes armés sont pointés du doigt dans la plupart des exactions, l’armée et ses supplétifs russes ne sont pas en marge de ces faits.La situation sécuritaire reste volatile dans la préfecture de la Nana-Mambéré où est basé l’Etat-major de la Zone de défense du Nord-Ouest. Selon de nombreux habitants interrogés par Radio Ndeke Luka, il ne se passe pas une seule semaine sans que des hommes en treillis commettent des exactions sur des civils. (Source : abangui.com)