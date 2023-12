Congo-Kinshasa: Reprise des travaux d'assainissement de la ville de Lubumbashi

Les travaux d'assainissement de la ville de Lubumbashi ont de nouveau repris. Les autorités appellent la population à plus de civisme et à ne plus jeter les immondices sur la voie publique. Les Lushois, qui saluent cette initiative, souhaitent cependant que cette action soit pérenne pour éviter qu'ils ne soient exposés à des maladies de mains sales.

Depuis quelques jours les agents commis à l'assainissement sont de nouveau visibles à différents endroits de la ville de Lubumbashi. Outils de travail à la main, ils enlèvent les ordures, balayent le long des artères.

Pendant ce temps, les camions de la mairie font les tours de la ville pour évacuer les immondices se trouvant sur des sites préalablement identifiés. Même les tractopelles sont mises à contribution.

Le maire de Lubumbashi, Martin Kazembe Shula, menace de servir contre tous ceux qui jeteraient les ordures sur la voie publique:

« Fini la recréation ! Nous devons prendre de fortes mesures pour mettre de l'ordre, surtout dans ce secteur-là. Tout celui qui va s'hasarder en train de jeter les immondices n'importe où, nous allons le décourager par de fortes amandes et nous allons également renforcer aussi l'équipe de la police d'hygiène et aussi l'équipe d'assainissement. On ne jette pas les immondices n'importe où, nous devons avoir cette politique-là de gestion des déchets ».

Cette action de la mairie de Lubumbashi est saluée par des nombreux Lushois, qui en avaient marre de voir les immondices à chaque coin d'avenue, dégageant les odeurs nauséabondes.

Ces Lushois demandent à l'autorité urbaine de faire en sorte que la ville soit totalement assainie. Ils espèrent que, cette fois-ci, sera la bonne ; car, très souvent, les travaux commencent avec pompe et s'estompent au bout de quelques jours ou semaines, abandonnant la ville dans un état d'insalubrité criante.