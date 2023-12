Sénégal: Protection des personnes et de leurs biens - Sidiki Kaba veut une Police de proximité

La présence des éléments de la Police Nationale sur les voies publiques est salutaire. Le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, qui se réjoui de cette visibilité, exhorte les flics à davantage être à côté de la population. Il a présidé hier, mardi 26 novembre, la sortie de la 47ème promotion de l'École nationale de Police et de la formation permanente (Enpfp).

Le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, salue la présence des forces de Police dans les rues. «La présence de plus en plus visible de policiers en uniformes dans la rue est à saluer, en ce sens qu'elle contribue à prévenir les incivilités et les défiances de toutes sortes et rassure davantage les populations», indique-t-il. Sur ce, il «encourage les fonctionnaires de la Police Nationale à continuer à cultiver la proximité avec les populations, dans le respect mutuel. C'est l'exemplarité de ses membres qui conforte la Police Nationale dans ses prérogatives et favorise l'adhésion des populations pour permettre une plus grande efficacité dans l'accomplissement des missions sécuritaires».

Sidiki Kaba qui présidait hier, mardi 26 décembre 2023, la sortie de la 47ème promotion de l'École nationale de Police et de la formation permanente (Enpfp) a, dans ses invites, demandé à ses hommes de «toujours faire preuve de générosité, de bienveillance, d'accessibilité et de disponibilité à l'endroit des populations et de tous les usagers du service public. Je vous exhorte aussi à inscrire toutes vos interventions et actions dans la légalité, la nécessité et la proportionnalité, gage de l'éthique et de la déontologie et du respect des droits humains et des droits des clémences de la République».

Cette promotion est composée de 1375 fonctionnaires de Police dont 6 de nationalité gabonaise, 12 Commissaires de Police, 32 Officiers de Police et 1211 agents de Police. Ces nouvelles recrues vont, à coup sûr, pense le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, «contribuer à renforcer substantiellement les moyens humains de la Police Nationale, pour une meilleure prise en charge de la demande en sécurité devenue de plus en plus présente, avec un déficit sans cesse croissant».

Sidiki Kaba est revenu aussi sur les réalisations de la Police Nationale, ces douze dernières années, à savoir le recrutement de 3854 policiers adjoints volontaires, la densification du maillage sécuritaire avec la mise en service de nouveaux commissariats dont celui de l'Unité 15 des Parcelles Assainies, celui de la Cité Aliou Sow, le Commissariat de Zac Mbao, ainsi qu'à Diamaguéne-Sicap-Mbao. Il y a aussi ceux de Yeumbeul Comico, de Rufisque-Est, de Linguère, de Koungheul et de Nioro du Rip.

Le ministre ajoute à cet effectif, le renforcement de la Police Nationale aux frontières, la construction de Commissariat spéciaux à Rosso, Kidira, Karang, Keur Ayip, Matam, Kounkané et le déploiement de 7 antennes de la Direction nationale de lutte contre le trafic de migrants à l'intérieur du pays notamment à Rosso, Saint-Louis, Karang, Tambacounda, Kédougou et Ziguinchor, pour lutter contre la traite des personnes, le trafic de migrants et les pratiques assimilées.

UNE ACADEMIE POUR COURONNER LA MONTÉE EN PUISSANCE DE LA POLICE NATIONALE

En somme, pour Sidiki Kaba, l'ambition de l'Etat du Sénégal est de faire atteindre à la Police Nationale les ratios d'une référence conformément aux standards internationaux. Cela passe par le renforcement des effectifs du personnel et leurs capacités. «Les effectifs de la Police Nationale seront considérablement renforcés afin d'atteindre les ratios de référence et des standards internationaux», a-t-il annoncé, ajoutant que «ce recrutement massif de fonctionnaires de Police entre dans le cadre d'objectifs de montée en puissance de la Police Nationale».

Revenant sur l'importance de formation, avec un cadre infrastructurel et des équipements modernes de dernière génération, Sidiki Kaba déclare : «Les infrastructures et équipements seront bientôt à niveau et le personnel suffisamment formés. Avec des infrastructures modernes, de dernière génération, l'Académie abritera plusieurs structures dédiées uniquement à la formation notamment l'Institut supérieur de Police, le laboratoire de recherche, un Centre régional de paix et sécurité, un Centre d'entrainement et perfectionnement».

Toujours concernant la formation du personnel, Sidiki Kaba relève que «la marche en avant se poursuit inexorablement vers la formation en cours de 1357 autres élèves policiers au titre de la 48ème promotion et de recrutement déjà bouclé pour un effectif total de 2500 policiers», a-t-il renseigné. Et d'assurer que «le programme de construction de Commissariats et de Groupes opérationnels suit son cours, à un rythme soutenu en sus de l'acquisition conséquent d'équipements en cohérence avec les recrutements massifs effectués et les missions nouvellement assignées à la Police Nationale».