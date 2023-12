Sénégal: Saint-Louis/Quatrième session ordinaire du conseil municipal - Le budget 2024 de plus 4 milliards FCFA voté à l'unanimité

Les conseillers municipaux de Saint-Louis ont voté au cours du week-end écoulé à l'unanimité le budget de l'exercice 2024. Ainsi 52,45 % du budget record des 4, 482 milliards FCFA sont accordés à l'investissement.

Une occasion que le premier magistrat de la ville de Saint-Louis a saisie pour louer le pas important franchi par la commune pour améliorer le cadre de vie des populations. D'ailleurs, le conseil municipal s'est engagé à poursuivre les efforts pour atteindre la barre des 60% voire 70% du budget dans les trois années à venir. Pour une bonne prise en charge des populations locales, le conseil municipal de la commune de Saint-Louis s'est aussi engagé à investir une bonne partie de son budget dans les investissements.

Pour le maire de la commune de Saint-Louis Mansour Faye, l'enveloppe d'investissement de 52,45% permettra d'améliorer les conditions de vie des populations locales. « Pour la première fois dans l'histoire du conseil municipal, le budget a franchi la barre des 4,384 milliards de FCFA. Ce qui consacre l'ambition manifeste de la commune de Saint-Louis de développer davantage la ville. Mais le fait le plus marquant de ce budget, c'est le niveau d'investissement qui a connu une amélioration fulgurante dépassant de loin le taux de celui réservé au fonctionnement.

Cet effort traduit une vision et une ambition claires de la commune de Saint-Louis pour consacrer davantage plus de ressources dans le cadre de vie mais également dans l'amélioration du bien-être des populations en faisant plus d'investissement et en étant beaucoup plus près d'elles », a fait savoir le maire Mansour Faye. Il a par la suite signalé que ces efforts du budget d'investissement seront poursuivis pour atteindre la barre des 60% voire 70% du budget dans les trois ans à venir. « Nous maîtrisons le fonctionnement, la masse salariale et nous essayons de tout notre possible pour que l'effectif travaille dans la performance.

Mais ce que nous recherchons à travers ces efforts, c'est de pouvoir solliciter l'accompagnement des partenaires pour développer davantage Saint-Louis afin de faire face à son essor et aux retombées financières de l'exploitation du gaz », a-t-il expliqué. Cette session du conseil municipal a été également une tribune pour l'édile de Saint-Louis d'annoncer les très prochaines perspectives de la commune. A l'en croire, la ville tricentenaire est en train de connaître une expansion fulgurante en termes de population mais aussi en termes d'activités.

« Aujourd'hui, la ville connaît quotidiennement des embouteillages monstres surtout quand on quitte la partie du faubourg de Sor pour rejoindre l'île. Le pont Faidherbe est toujours rempli à toute heure. Ce qui nécessite la réalisation d'un second pont que les Saint-Louisiens attendent avec impatience », a-t-il déclaré. Une préoccupation des populations dont les services techniques du Ministère des Infrastructures Terrestres étudient la faisabilité. « Ce deuxième pont est pris en charge par le Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, à travers la Direction de l'Agéroute qui est en train de voir avec des partenaires comment matérialiser cet ouvrage.

Je suis persuadé que des solutions seront trouvées courant 2024 et le projet de construction pourrait démarrer en 2025. Ce qui réglerait le problème de la mobilité à Saint-Louis », a rassuré Mansour Faye. Il a également annoncé le renouvellement du parc automobile surtout celui du transport urbain qui est assez vétuste dans le but d'améliorer le confort des populations dans le transport en commun urbain.