Madagascar: Flag football - Les jeunes tuléarois s'imprègnent

Les jeunes de Toliara bénéficient, depuis quelques jours, au Stade Maître Kira à Andaboly, des séances d'initiation du Flag football. Une initiative de Manovontsoa Jean Marc, un professionnel de cette discipline sportive dérivée du Football Américain.

Ce jeune international malgache de 27 ans qui veut inculquer ce genre de sport, est originaire de Toliara. Pratiquant ce sport durant son parcours universitaire en Russie, il a été par la suite repéré et recruté par les grands clubs de ce pays. Il a ainsi décidé de ne pas rentrer à Madagascar à la fin de ses études universitaires. Sur cette lancée, il s'est vu même octroyé la nationalité russe.

Une citoyenneté naturellement acquise grâce à sa notoriété dans le domaine du Football Américain, où il excelle depuis plusieurs saisons. En effet, dans sa jeune carrière, il joue du Football Américain depuis sept ans dans l'équipe de Spartak qui est devenue championne de la Russie en première division en 2022. Une situation qui lui a permis d'intégrer l'équipe nationale réserve de la Russie. Par contre, dans le Flag football, il évolue dans l'équipe de Sparrows de Moscou, et ces derniers temps, il entraîne aussi l'équipe féminine de Mighty Ducks dans la ville de Voronezh, toujours en Russie.

De passage à Toliara, il y a deux semaines, il transmet ses expériences, plus précisément dans le domaine du Flag football aux jeunes de Toliara et surtout promouvoir et vulgariser son sport de prédilection, dans sa ville natale. Une occasion pour ces jeunes sportifs de la ville de faire connaissance avec cette discipline sportive quasi inconnue dans la région et même à Madagascar.

%

« Je suis un basketteur, mais en découvrant ce nouveau sport, j'ai constaté que sa phase d'assimilation a été plus courte que prévu car ce n'est pas un sport de contact comme le basket, et il fallait seulement savoir lancer le ballon, courir vite, être agile, avoir une bonne vision de jeu et le compte est fait », a fait savoir Zondy Christophe, parmi les jeunes apprentis du Flag football à Andaboly.

Sport olympique en 2028

Cette phrase du stagiaire a été confirmée par son mentor. Selon Jean Marc, le flag football appelé communément « Flag » est le cousin proche et dérivé du football américain. « Contrairement au foot US qui est un sport violent et dangereux, au flag-football, les contacts ne sont pas autorisés dans cette discipline mais garde l'aspect stratégique et compétitif du foot US », poursuit-il. Interrogé sur l'avenir du « Flag » à Toliara, il est persuadé que dans le futur les jeunes Tuléarois auront leur place dans cette discipline.

En effet selon ses explications, Toliara est un terroir et vivier du handball malgache; or le meilleur « quarterback » ou lanceur de ballon à ses coéquipiers du monde est un handballeur et ce qui laisse entrevoir les structures comme la fédération, les ligues, les sections. Une équipe nationale de « Flag» aux Jeux Olympiques 2028 est envisageable car cette discipline n'exige pas obligatoirement de joueurs de grand gabarit mais des joueurs véloces, ce qui est à la portée des rugbymen, basketteurs et handballeurs malgaches.