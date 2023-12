Madagascar: Éviter l'intoxication alimentaire - Les consommateurs beaucoup plus vigilants

Il n'a été relevé aucun cas sévère d'intoxication alimentaire ni de décès causé par une intoxication alimentaire relevé durant les festivités de Noël si l'on se réfère aux bilans du 24 et du 25 décembre 2023 dans l'un des grands hôpitaux de la capitale.

Parmi les 192 personnes reçues en consultation dans l'un des grands hôpitaux de la capitale durant la période de Noël, la majorité étaient des patients victimes d'accidents divers, d'agression et des cas de consommation excessive d'alcool, ainsi que des cas d'intolérance à certains aliments, si quelques cas de tentatives de suicide ont également été enregistrés. Au niveau de la consommation alimentaire, les bilans ne font état d'aucun cas sévère d'intoxication, ou ayant causé des décès. Dans les établissements de santé privés, quelques cas ont été observés, sans gravité.

Mayonnaise

Les aliments présentant le plus de risque d'intoxiquer les convives lors des repas durant les fêtes sont ceux ayant été préparés sans le respect des mesures de base en termes d'hygiène, de qualité et de fraîcheur des produits utilisés. L'utilisation de la mayonnaise dans certains plats est, la plupart du temps, pointée du doigt car peut causer facilement une intoxication alimentaire en cas de non-respect des conditions de préparation et de conservation. « Il est impératif de veiller à ce que les produits utilisés, en l'occurrence les oeufs et l'huile soient de bonne qualité, et que les aliments soient conservés au frais en attendant d'être consommés », indique un professionnel de la restauration, non sans souligner que cela ne signifie pas forcément une augmentation du coût de revient.

%

Sensibilisations

Les consommateurs semblent ainsi plus vigilants par rapport aux aliments qu'ils consomment, aussi bien au sein des ménages qu'auprès des traiteurs et restaurateurs. Par ailleurs, les sensibilisations du public sur le respect des mesures d'hygiène et de qualité des produits alimentaires consommés pendant les fêtes, semblent avoir porté leurs fruits. Les mêmes mesures demeurent valables pour les prochains jours, et durant la Saint-Sylvestre et le Nouvel An.