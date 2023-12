Cote d'Ivoire: Arbre de noël à Abobo - Kandia Camara offre plus de 5000 jouets aux enfants et fait des dons à l'hôpital

Kandia Camara a offert plus de 5000 jouets aux enfants à l'occasion de l'arbre de Noël à Abobo et a fait des dons à l'hôpital .

À l'occasion du traditionnel Arbre de Noël de la Mairie, la Présidente du Sénat, Maire d'Abobo Kandia Camara , a donné le sourire à plus de 5000 enfants en leur offrant des cadeaux le samedi 23 décembre 2023 dans la cour de la mairie . Et ce, en présence d'une délégation du Sénat, conduite par la vice-présidente Sara Sako.

Dès l'entame de son intervention , la première magistrate de la cité a précisé que : "ce sont plus de 5000 enfants qui repartiront d'ici avec des cadeaux afin de passer les fêtes dans de bonnes conditions. Nous connaissons tous le sens de la Noël, c'est un moment d'émerveillement et d'enchantement pour tous les enfants du Monde".

Poursuivant, Kandia Camara a dit que cette action est devenue une tradition pour elle et le Conseil municipal. "Chaque année à pareille période, le Maire que je suis et le Conseil municipal organisent un arbre de Noël au profit des tout-petits d'Abobo. Cette année, nous n'avons pas voulu déroger à la règle. On ne change pas une action qui apporte du bonheur dans le cœur des hommes et des femmes d'Abobo, surtout les enfants". Elle a appelé les enfants à être sages et à bien travailler à l'école.

L'élève Kangali Emmanuel a, au nom de ses camarades exprimé toute sa gratitude à la donatrice Kandia Camara

Après l'esplanade de la Mairie, cap a été mis sur le CHR Félix Houphouët Boigny, où plusieurs dons en nature et en numéraire ont été faits aux mamans des nouveaux nés et aux enfants en pédiatrie. Un acte très apprécié par les responsables du CHR et les bénéficiaires qui ont dit merci du fond du coeur à l'édile.

Par ailleurs, le Maire a saisi l'occasion pour lancer un appel aux jeunes afin qu'ils se mobilisent pour la CAN dans le but de soutenir les Éléphants .

Notons que plusieurs délégations composées des adjoints au Maire et Conseillers municipaux sillonnent les hôpitaux de la Commune pour apporter des jouets aux enfants.

Des cérémonies d'Arbre de Noël éclatées sont organisées dans les différentes zones de la Commune et une aire de jeux a été installée à la place Hamed Bakayoko pour permettre aux tout-petits de passer d'excellentes fêtes de fin d'année.