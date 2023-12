Ile Maurice: «Nous augmenterons la pension de vieillesse au-delà de Rs 13 500»

Navin Ramgoolam était hier mardi 26 décembre aux côtés de Xavier-Luc Duval et de Paul Bérenger pour animer la dernière conférence de presse de l'opposition pour 2023.

D'emblée, le leader du Parti travailliste (PTr) a annoncé que l'alliance de l'opposition prend cinq engagements solennels si elle accède au pouvoir. Premièrement, offrir un Parlement digne de ce nom et surtout un vrai speaker et non «un bouffon, un bouncer comme Phokeer. Avez-vous vu comment il se met debout à chaque fois pour menacer comme un 'tapeur' les membres de l'opposition ? Et comment il laisse les ministres donner de longues réponses». Navin Ramgoolam rappelle que les précédents speakers arrêtaient les ministres quand ils péroraient pendant de longues minutes, leur disant de déposer plutôt une réponse écrite. «Phokeer est convaincu qu'il doit empêcher l'opposition de parler alors que le devoir d'un speaker est de protéger l'opposition.»

Deuxième engagement : la Financial Crimes Commission (FCC) Act sera remplacée promptement, en attendant que la contestation constitutionnelle soit entendue par la Cour suprême. Troisième engagement : toutes les institutions gouvernementales auront à leur tête une personne désignée par un Constitutional Appointments Committee qui sera mis en place. «Nos institutions ne fonctionnent pas car elles sont dirigées par des chatwas», estime Ramgoolam.

Le quatrième engagement concerne la pension de vieillesse. «N'écoutez pas les mensonges de Pravind Jugnauth, non seulement nous augmenterons cette pension à Rs 13 500, ce que Jugnauth n'a pas fait, mais nous irons au-delà. Tout en protégeant les retraités contre l'inflation.» Cinquième engagement pris : pour stopper l'exode des cerveaux, les jeunes travailleurs ne paieront pas d'impôts entre 18 et 28 ans.

Xavier-Luc Duval est revenu sur ces engagements en rappelant que selon le sondage Synthèse-l'express, 82,4 % des Mauriciens interrogés se préoccupent de l'inflation, de la prolifération de la drogue et des passe-droits et autres favoritismes. Il promet un vaste chantier non d'infrastructures mais de lois, réformes administratives et institutionnelles. Le leader du PMSD a parlé également de Sooroojdev Phokeer et de son nombre record d'expulsions. «Même Maya Hanoomanjee n'a expulsé que cinq députés en cinq ans alors que Phokeer en a expulsé 35 en un an. Il ne me laisse pas parler et si l'on a la chance de poser une question supplémentaire, il faut remercier le ciel.» Il souligne aussi que jamais auparavant, on accordait 20 minutes seulement aux membres de l'opposition pour s'exprimer sur un projet de loi.

Xavier-Luc Duval trouve que les augmentations salariales accordées par le gouvernement sont justifiées car «il a pillé des milliards à la Banque de Maurice, récupéré Rs 71 milliards en plus comme taxes en 2023 et je ne parle pas des revenus supplémentaires de la STC sur notamment le carburant». Il rappelle que Rs 30 milliards sont inutilisées dans les fonds spéciaux et qu'avec «tout ce trésor de guerre, le gouvernement ne pouvait qu'augmenter les revenus des Mauriciens». Il prévient cependant que l'inflation sera très forte en 2024.

Le leader du Mouvement militant mauricien (MMM), Paul Bérenger, a déclaré que les cinq engagements ont été présentés en attendant la fin de la rédaction du programme électoral de l'alliance de l'opposition. Il a annoncé également que le prochain événement de l'opposition aura lieu les 1er et 2 février à Mahébourg pour commémorer l'abolition de l'esclavage et l'arrivée des travailleurs engagés. Paul Bérenger prévient Pravind Jugnauth que les prochaines législatives devront être organisées au plus tard quelques semaines après le 21 novembre 2024. «Qu'il ne pense pas à les renvoyer pour kokin le maximum. Sinon, ce sera un 60-0 car la population saura que c'est un aveu de faiblesse de la part du MSM.»

À l'heure des questions, Navin Ramgoolam a expliqué que seul le Directeur des poursuites publiques a le locus standi pour contester constitutionnellement la FCC. Paul Bérenger a en outre salué le journal (NdlR, l'express) qui a désigné Rashid Ahmine comme le Mauricien de l'année 2023.