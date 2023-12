Ile Maurice: Sadeer, 16 ans et Abhay, 24 ans - Deux «frères» perdent la vie dans un tragique accident

Ils étaient bien plus que des amis ; ils se considéraient comme des frères. Ourveshsingh Choolye, plus connu sous le nom d'Abhay, âgé de 24 ans, et Sadeer Bakey, âgé de 16 ans, ont péri dans un accident de la route à Pomponette. La Toyota Corolla tunée, équipée d'un système backfire, a pris feu après une collision avec des filaos. Ce drame a eu lieu aux petites heures du matin, hier.

Une nouvelle bouleversante pour ceux qui les côtoyaient. Les membres de JDM Crew, adeptes de road trips, dont Abahy était le chef de file et tout le village de Souillac, d'où les deux jeunes sont issus, sont sous le choc. Les émouvantes funérailles des deux victimes ont eu lieu dans l'après-midi d'hier.

Un de leurs amis, âgé de 24 ans, qui habite aussi la région, revient sur le fil des événements. «Nous étions plusieurs amis sur la plage et faisions une petite fête entre nous. Abhay était venu dans sa voiture et moi dans la mienne. C'est dans ma voiture que le drame s'est produit», relate notre interlocuteur. «Dé masinn lot koté inn koumans met an mars, pé al lor porté sorti. Nou ti pé dansé. Abhay finn rant dan mo loto li osi koumans met an mars, Sadeer ti ek li. Bann dimounn lot koté-la démaré alé, li osi li démar ansam li alé, nou pé pansé li pou rétourné, mé li débous lor 'main' li swiv bannla enn sel alé linn alé. Apré 15 minit, pa trouv li. Mo call li, mé so portab pa ti ar li. Ni pou Sadeer. Mo pran loto Abhay mo monté ek enn kamarad pou al rod zot, mo trouv simé bloké. Nou désann déswit, nou galoupé nou al divan, nou trouv lalimier partou, difé pé pran, nou trouv zot lor lasfalt...»

Les secours et la police arrivent aussi entretemps sur les lieux. Les pompiers de St-Aubin ont circonscrit l'incendie. Les proches de Sadeer Bakey relatent que l'adolescent, qui suivait des cours en mécanique au MITD de Rose-Belle, était un féru de voitures. «Li ti ekstra kontan loto. Démonté, ranzé, sa ti so lavi.»

Le père d'Abhay, Purmessur Sing Choolye, qui travaille comme chauffeur pour un hôtel à Bel-Ombre, ramenait, lui, des membres du personnel chez eux lorsqu'il a reçu la terrible nouvelle sur son portable. «Ti 20 minit apré minwi, mo pé sorti lotel mo pé al Souillac. O nivo Rivière-des-Galets, mo gagn enn apel dir mwa mo garson inn fer aksidan. Mo'nn kontign roulé. Mo'nn ariv Pomponette, bann transpor pa pé gagn pasé. Larout boké, ti éna ti pé fer démi tour. Mwa mo'nn kontign roulé ziska kot aksidan-la...»

Purmessur Sing Choolye a alors vu l'ami de son fils qui lui a dit qu'Abhay avait été transporté à l'hôpital. Un autre chauffeur de l'hôtel est venu prendre la relève afin qu'il puisse se rendre au chevet de son fils, qui n'a malheureusement pas survécu. Le coeur lourd, le père raconte qu'Abhay, qui était enfant unique, aspirait à se rendre à Dubaï pour travailler dans la restauration. Pour les villageois, ce sont deux jeunes très populaires et amicaux qui sont partis tragiquement, laissant un grand vide. À noter que 135 victimes ont perdu la vie dans des accidents de la route depuis le début de l'année. La prudence est de mise, surtout en cette période festive.