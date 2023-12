Ile Maurice: Carambolage et véhicules en feu - Le camion aurait eu un problème de freins

Un accident spectaculaire a eu lieu à Pailles vers 12 h 20, hier mardi 26 décembre. Un camion qui transportait un conteneur rempli de ferraille et qui se dirigeait vers Port-Louis aurait d'abord percuté un 4x4 qui se trouvait dans le fast lane, projetant celui-ci sur le southband.

Le poids lourd a ensuite heurté une fourgonnette et une voiture, celle-ci et le camion ont pris feu. Une situation chaotique régnait sur l'autoroute après cela, provoquant un embouteillage monstre. Plusieurs unités de la police ont été mobilisées ainsi que les pompiers. Des plans de déviation ont été mis en place pour alléger le trafic. Le chauffeur du camion a expliqué à la police que les freins ont lâché.

Le Deputy Commissioner of Police (DCP) Mukhtar Din Taujoo, responsable de la traffic branch, et l'assistant surintendant de police Ashok Matar, ainsi que le Dr Govinden Ayassamy, Acting Director du SAMU, ont même convié la presse de presse pour faire un point sur la situation. «Un énorme drame a été évité de justesse. Il y aurait pu avoir des conséquences bien plus graves et des pertes de vie humaines mais fort heureusement il n'y a eu que des dégâts matériels», a fait valoir le DCP Taujoo. Il lance un appel à la prudence et à la responsabilité des automobilistes surtout durant cette période festive. Il souligne également qu'entre le 23 et le 26 décembre, pas moins de 62 automobilistes ont été testés positifs à l'alcootest et dix tests toxicologiques révélant la prise de drogue se sont révélés positifs.

Le Dr Ayassamy a lui évoqué l'état des victimes de l'accident de Pailles. On a appris que cinq personnes ont été placées sous observation médicale, dont le chauffeur et l'aide-chauffeur. Leurs blessures sont superficielles et leur état de santé est stable.