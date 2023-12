Sénégal: Présidentielle 2024 - La LD investit à son tour le candidat Amadou Ba

La Ligue démocratique (LD) à l'instar des autres entités membres de la coalition présidentielle notamment le Parti socialiste, le Ldr/Yessal de Modou Diagne Fada et l'Alliance pour la République (Apr) a décidé d'investir Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar à l'élection présidentielle du 25 février 2024. La cérémonie d'investiture qui a enregistré la présence des militants et sympathisants venus des 45 fédérations départementales du pays, s'est déroulée le samedi 23 décembre, au Théâtre national Daniel Sorano.

« Le congrès de la Ligue Démocratique décide d'investir Amadou Ba candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024 », c'est le mot d'ordre lancé le samedi 23 décembre au Théâtre national Daniel Sorano, par le parti de gauche dirigé par le député Nicolas Ndiaye. Et ce en présence de membres venus des 45 départements du pays. Le congrès de la LD engage les militantes, les militants et les sympathisants du parti à ne ménager aucun effort, partout sur le territoire national et dans la diaspora pour l'élection de leur candidat dès le 1er tour le 25 février 2024.

A ce propos, son secrétaire général Nicolas Ndiaye appelle tous les entités de la coalition à transcender tous les clivages et à se donner la main au nom de l'intérêt supérieur de la nation. « En tant que partenaire de cette belle entité, il est de notre devoir de transcender nos différences et de nous unir pour le bien supérieur de notre nation. Les enjeux de l'élection présidentielle sont colossaux et nous devons faire preuve de solidarité pour relever les défis qui se présentent à nous. En nous unissant derrière notre candidat Amadou Ba, nous renforçons notre capacité collective à apporter des changements positifs et durables dans la vie de nos concitoyens L'unité de notre coalition n'est pas seulement un principe, c'est une nécessité », a lancé le secrétaire général de la Ligue Démocratique (LD).

Qui plus est, il ajoute « Nous devons montrer au peuple que nous sommes unis pour un objectif commun : le progrès de notre nation. En travaillant ensemble, nous renforçons la crédibilité de notre coalition et démontrons notre engagement envers une gouvernance stable et efficace. » Et de poursuivre : « Nous appelons tous les leaders, toutes les entités à mettre de côté les querelles partisanes et à se concentrer sur ce qui nous unit, car notre candidat incarne les aspirations de nos partis et des concitoyens que nous représentons, en le soutenant d'une seule voix, nous envoyons un message puissant de notre capacité à mettre de côté les intérêts personnels pour le bien collectif » a-t-il fait valoir.

De son côté, le candidat de la mouvance présidentielle a dit accepter avec honneur d'être investi par ses camarades de la Ligue Démocratique. « J'accepte votre investiture avec humilité, j'accepte votre investiture avec honneur et je m'engage avec vous à poursuivre l'oeuvre de construction du Sénégal. Et, je suis sûr qu'avec votre soutien, avec vos conseils, nous continuerons, nous irons encore plus loin, nous irons encore plus vite et nous ferons encore plus », a déclaré le Premier ministre, candidat déclaré de la coalition au pouvoir.

Et le candidat de BBY de s'engager : « On va continuer l'aventure avec. On va continuer l'oeuvre de construction entreprise par nos différents chefs d'Etat, mais plus particulièrement par le président Macky Sall, pour faire du Sénégal, un pays de paix, pour faire du Sénégal un pays où la prospérité est partagée, c'est-à-dire plus d'équité, plus de justice. Le président Macky Sall a beaucoup fait, nous allons poursuivre la mise en oeuvre du plan Sénégal émergent, mettre l'accent sur l'emploi.»