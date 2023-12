Comores: La campagne électorale peine à susciter l'intérêt d'une population lassée

Alors que la campagne des élections présidentielle et des gouverneurs aux Comores est entamée depuis deux semaines, un constat émerge : malgré les efforts déployés par les partis et les candidats, le grand public semble largement désintéressé par le scrutin prévu le 14 janvier prochain. Ni les fréquents meetings, ni les interventions arrivent à captiver la population, qui semble plus préoccupée par la crise sociale en cours ou encore par l'inflation galopante.

On constate depuis le début de la campagne une apathie du public devant les discours. Les Comoriens font preuve d'une certaine lassitude, et émerge de plus en plus un sentiment selon lequel l'issue du scrutin semblerait jouée d'avance, explique le professeur Chabane Mohamed, enseignant de philosophie :

« C'est la campagne électorale la plus morose qu'on ait jamais connu et ça c'est normal. C'était prévisible, j'ai envie de dire. La raison est évidente, les gens ont compris que le jeu démocratique est piétiné, la mouvance présidentielle prétend que la messe est déjà dite. C'est peut-être vrai, mais se demande-t-on pourquoi ? Eh bien parce que le pouvoir en place a tout manigancé pour que les Comoriens n'aient pas droit à des élections transparentes. »

D'autres jeunes ne partagent pas ce constat, continuant de parcourir les différentes localités du pays pour leurs candidats : « Chaque candidat est libre de faire son meeting, tenir son discours, présenter son programme, nuance Asmati Mohamed Athoumani, financière de formation. Et on voit aussi les militants, qui sont libres, chacun est libre de faire son choix, de soutenir son candidat. Et il y a ceux qui se désintéressent et moi je ne sais pas pourquoi. Les élections sont démocratiques, chacun pourra faire le choix de son candidat par rapport aux programmes présentés dans les meetings. »

Mouvance présidentielle comme opposition, les six candidats à la présidentielle et les 26 aux élections des gouverneurs ont jusqu'au 12 janvier à minuit pour convaincre le plus grand nombre, date à laquelle la campagne doit officiellement clôturer avant le vote du 14 janvier.