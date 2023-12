Madagascar: Célébration des fêtes de fin d'année à l'unisson

C'est vers la fête de la Saint-Sylvestre que les yeux de tous les Malgaches sont tournés actuellement. Ils sont décidés à passer cette fin d'année le mieux possible. Ils ont laissé derrière eux les péripéties de l'élection présidentielle et ils aspirent au calme et à la sérénité.

Le président de la république a donné l'exemple en tenant des propos rassembleurs. L'opposition a, pour le moment, enterré la hache de guerre et tient des propos conciliants. Elle est à l'unisson de toute la classe politique, qui estime qu'il faut préparer l'avenir de manière raisonnée et agir sans faire de dérapage.

Célébration des fêtes de fin d'année à l'unisson

Le week-end de Noël a montré que la population a besoin de répit. Les difficultés sont toujours présentes, mais elle veut vivre dans une atmosphère de fête. La majorité des Tananariviens est allée se recueillir dans les temples et les églises, mais ils se sont émerveillés du spectacle des illuminations multiples qui ont éclairé la capitale. Ils ont envahi les rues et se sont installés dans les gargotes improvisées sur les trottoirs. Le palais d'Ambohitsorohitra a été le lieu de convergence de nombreuses familles qui y ont été accueillies par la famille présidentielle.

C'est l'une des images qui aura marqué le week-end dernier et qui montre que la trêve de Noël n'est pas une illusion. Les leaders de l'opposition ont abondé dans ce sens et ont souhaité au peuple malgache de passer des fêtes de fin d'année dans la paix et dans la sérénité. Cela n'a cependant pas empêché certains d'entre eux de se projeter dans l'avenir et de parler des échéances qui s'annoncent. Ils ont rappelé les réalités qui existent et auxquelles il leur faudra se confronter. Néanmoins, pour le moment, c'est la préparation de la fête de la Saint-Sylvestre qui préoccupe tout le monde. Les Malgaches, quelles que soient leurs conditions, veulent vivre pleinement les derniers jours de cette année 2023..