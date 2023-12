Madagascar: Rétablissement de l'électricité - Les techniciens de la Jirama pris entre difficultés et urgence

Les intempéries de la semaine dernière ont causé de nombreux dégâts sur le RIA (Réseau interconnecté d'Antananarivo). Les multiples coupures d'électricité dans la capitale ont conduit les techniciens de la Jirama à intervenir jours et nuits, même durant la fête de Noël.

Les récentes conditions météorologiques agitées ont mis à rude épreuve le réseau électrique, provoquant des incidents divers affectant l'approvisionnement en électricité dans plusieurs zones. En effet, ces incidents ont montré, une fois de plus, la vulnérabilité du réseau de distribution de la Jirama aux intempéries, et souligne l'importance des projets en vue pour renforcer ce réseau. De leur côté, les équipes de la Jirama, aux prises avec des obstacles conséquents, ont réagi avec célérité et engagement pour restaurer l'électricité, malgré des défis majeurs.

À Bevalala, une chute de poteau moyen tension (MT) dans une rizière a perturbé l'alimentation en électricité. Les techniciens de la Jirama ont dû affronter des conditions difficiles, entre un terrain accidenté et une forte humidité, pour rétablir rapidement cette ligne cruciale. Bien que cela ait engendré une coupure momentanée pour les zones environnantes, l'urgence de la situation a motivé une action rapide. Le district Avaradrano a également été touché, avec des incidents liés aux intempéries. À Masindray, un transformateur endommagé par la foudre a entraîné une panne persistante depuis le week-end dernier. Les équipes de la Jirama ont rapidement diagnostiqué le problème, malgré la multiplication des incidents similaires. Dans le même district, à Alasora, un autre incident lié à une ligne MT endommagée a été résolu avec diligence. Les techniciens ont dû agir vite, ce qui a nécessité des coupures temporaires pour rétablir le réseau jusqu'à Iavoloha.

Engagements forts

Les difficultés se sont également fait ressentir à Ambohibao, où des coupures ont été signalées. Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa, a souligné le dévouement sans faille des techniciens travaillant sans relâche pour résoudre ces problèmes. Ces équipes ont démontré un engagement inébranlable, travaillant même le jour de Noël pour rétablir au plus vite l'électricité dans les zones touchées. Pour le ministre, ces incidents, bien que multiples et impactants, ont mis en lumière la réactivité et l'engagement des équipes de la Jirama, soutenues par un ministère attentif à la résolution prompte de ces situations.

La rapidité avec laquelle ces problèmes ont été pris en charge témoigne d'une coordination efficace et d'un engagement remarquable à servir les besoins énergétiques de la population, en dépit des défis météorologiques imprévisibles. Bref, ces récentes interventions soulignent l'importance du travail continu et témoignent de la vigilance des équipes de la Jirama, ainsi que de la coordination étroite avec le ministère de tutelle, pour maintenir un réseau électrique fiable et réactif face aux aléas climatiques.