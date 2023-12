Madagascar: Larss - Un album pour célébrer ses 10 ans de scène

Viral sur la toile, diffusé sur les chaînes télévisées, en boucle sur les ondes, « Guichet fermé » grossit davantage la pelote de Larss. D'ailleurs, l'artiste n'éprouvait aucun doute lorsqu'il avait présenté l'extrait de la nouvelle chanson. Il savait que ça allait faire « boom » ! En effet, depuis le 20 décembre, le refrain ne quitte pas les lèvres des adolescents.

L'amapiano est dans le menu. La mélodie est harmonieusement en accord avec sa voix. Larss n'est pas encore démodé.

En outre, « Guichet fermé » sera également le titre de sa première jaquette prévue l'année prochaine. Enfin un opus pour l'autodidacte qui a connu un histoire houleuse...

Coup d'essai

Il écoutait Dr JB et Mily Clément avec son papa. Les mélodies et les paroles de ces deux grands messieurs l'ont indirectement poussé à faire ce qu'il fait actuellement. « Leurs voix, leurs propos m'ont inspiré. Je voulais faire comme eux, mais à ma façon. Être chanteur, c'était mon rêve depuis tout petit », a-t-il avoué.

Ainsi, le rêve du petit gamin s'est réalisé en 2011. Il franchit pour la première fois la porte du Studio Mad'aik Prod, enregistre sa voix sur un rythme très tendance à l'époque, le Dance floor. « Ankilanao» était l'intitulé de la chanson mais elle n'a malheureusement pas cartonné. « J'étais en classe de seconde à l'époque. Je l'ai juste enregistré comme ça. Je me penchais plus sur mes études. C'était juste pour le fun, on va dire », s'explique t-il.

%

« Ankilanao » n'était que le début. En juillet 2014, à la veille de l'épreuve du baccalauréat, pendant que ses collègues de classe révisent leur leçon de philosophie, Larss compose une musique qui marquera le début de sa carrière. « Anao zaraiky safidy», cette chanson d'amour entre de l'azonto et le coupé décalé, sera plus qu'un cadeau. Non seulement son nom figurait bien sur la liste des admis au baccalauréat, mais le morceau gagne les oreilles du public antsiranais. Grâce à ce tube, il a été invité par une étoile montante locale, Bram's. Ensemble, ils réalisent un featuring, « Aza atao zara vilagna ».

Dès lors, Larss appuie sur l'accélérateur... vers le succès. La nouvelle star de la ville du Varatraza offre un showcase au Libertalia. Ensuite, il produit un autre single qui fera le tour de Madagascar. Ça y est, il est en pleine ascension avec plus d'un million de vues sur sa chaîne YouTube ! En décembre 2016, le jeune homme s'envole pour Mayotte pour un concert. L'année suivante, il participe au grand festival Somarôhô avant de livrer un spectacle à La Réunion...

Traversée du désert

En remarquant son absence, des malfaiteurs ont cambriolé sa demeure. Déçu, il prend une pause de deux ans. « Ils ont volé mon ordinateur. Tous mes projets étaient dedans. Je ne savais que faire. Alors, j'ai décidé de m'écarter de la scène »... Durant sa prise d'élan, des mélodies et des paroles résonnent dans sa tête. Il ne peut pas les faire taire. Décidé, il fait son come-back à la fin de l'année 2019. Il propose « Mianara Tsara Zanako » à ses inconditionnels. Ceux-ci, qui croyaient que leur idole avait disparu des radars, ont été surpris. En d'autres termes, l'artiste a pour but de promouvoir l'éducation...

Par ailleurs, l'avènement de la crise sanitaire entre 2020 et 2022 avait entièrement paralysé l'économie en général et le domaine artistique. En attendant de meilleurs jours, Larss quitte sa ville natale pour poursuivre ses études dans la capitale. Son ambition, c'est de devenir un artiste international. Donc il apprend la langue de Shakespeare. En parallèle, alors que la Covid-19 faisait rage, le bonhomme poursuit sa passion. Le 24 décembre 2021, il présente « Mangilikitiky », une sonorité atypique, de l'afro-goma. Larss est au sommet ! Apparemment, ses séjours dans la ville des Mille lui ont été très bénéfiques.

il a traversé un sentier hérissé de rochers. 2024 sera peut-être l'année d'un autre épisode.