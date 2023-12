Madagascar: Trêve politique - Discours d'apaisement des leaders de l'opposition

Avec l'ambiance festive qui prévaut, la tension politique est tombée. Dans leurs discours, les leaders de l'opposition ont montré une certaine tolérance.

Hache de guerre enterrée

C'est l'attitude qu'on observe dans le camp de l'opposition à l'occasion de la fête de Noël. Après des mois de joute verbale durant lesquels le Gouvernement, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) mais surtout le président nouvellement réélu ont été malmenés par les leaders politiques membres du Collectif des candidats, ces derniers ont montré une certaine tolérance qui se manifeste d'ailleurs par les discours d'apaisement qu'ils ont tenus durant leurs message de Noël.

Résignation

Dans cette grande famille de l'opposition, les propos de Marc Ravalomanana ne passent pas inaperçus. Loin de son discours de l'année dernière, l'ancien locataire d'Iavoloha a fait preuve de retenue. Comme à son accoutumée, Dada a célébré Noël à Imerikasinina. « Nous avons besoin du salut mais nous devons accepter le plan et la volonté de Dieu », a-t-il soutenu à la FJKM Imerikasinina ce lundi, jour de Noël, avant d'ajouter, « peu importe ce qui arrive, à notre connaissance, c'est son plan, nous devons donc accepter nos épreuves et nous devons toujours être reconnaissants pour tout ce qu'il planifie pour nous ». S'il ne s'agit pas d'une résignation, c'est la preuve du respect de la trêve de Noël de la part de celui qui a annoncé au début de l'année 2023 qu' « il s'agit de Marc Ravalomanana de 2002 et non pas celui de 2018 ».

%

Pardon

De son côté, Tahina Razafinjoelina, numéro Un du Firaisankinan'ny Tia Tanindrazana, dans son style soft, a fait des échos à travers ses propos qui font de plus en plus de convaincus. Indiqué comme l'un des grands perdants de la stratégie du Collectif des candidats, l'homme aux multiples casquettes a une fois encore brillé par la profondeur de ses paroles. « Ce moment est très important pour nous, il s'agit non seulement d'une période de fête, mais également d'un moment de pardon, d'unité et d'espoir », a-t-il soutenu.

Tolona

Si Hajo Andrianainarivelo s'est félicité d'une vidéo de 1mn8s pour faire vivre à ses followers l'ambiance de Noël, Roland Ratsiraka, quant à lui, a dédié une vidéo de 30s afin de souhaiter un Joyeux Noël à tous les Malgaches mais surtout à tous ses convaincus. Dans le camp du Collectif des candidats, la trêve est bel et bien respectée et aucun dérapage verbal n'est à souligner bien que lors de sa déclaration du 18 décembre, il a fait part de sa détermination de poursuivre le « Tolona », la lutte pour la restauration de la démocratie et de l'Etat. Quoi qu'il en soit, on fait face à une opposition morcelée, qui n'arrive plus à se mettre sur le même diapason. En tout cas, les premières semaines du mois de janvier dévoileront le plan de cette opposition avec la fin de la mesure d'interdiction des manifestations politiques prises par le préfet de la ville d'Antananarivo.