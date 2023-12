Madagascar: Police nationale - 3 357 associations de malfaiteurs démantelées

Le ministère de la Sécurité Publique (MSP) dirigé par l'Inspecteur Général de Police (IGP) Fanomezantsoa Randrianarison fait part de ses réalisations effectives dans son rapport d'activités établi en décembre 2023.

41624 vols

Entre 2019 et 2023, la Police nationale a démantelé 3 357 associations de malfaiteurs. Et ce, pour 74 malfaiteurs neutralisés durant la même période où l'on a enregistré 41 624 vols avec effraction, à la tire, à l'esbroufe et à la roulotte. Non compris les 125 vols de voitures et les 709 vols de motos.

439 armes saisies

En l'espace de 4 ans, la Police nationale a aussi démantelé 44 cas de kidnappings et dénombré 1 708 crimes de sang ou meurtres ; 1 712 vols à main armée ; 70 prises d'otages ; 439 armes et 1 130 munitions saisies, tous calibres confondus. Sans compter les vols de bovidés, les dahalo arrêtés et/ou neutralisés, les vols d'ossements humains estimés à 846,9 kg et 510 pièces. De quoi constituer plusieurs squelettes d'êtres humains.

Trafics

Pendant le même intervalle de temps, les hommes du ministre de la Sécurité Publique, l'Inspecteur général de Police, Fanomezantsoa Randrianarison ont enregistré 958 cas de consommation et de trafics de stupéfiants qui se sont soldés par des saisies de 418,45 g de cocaïne ; 2 872,12 g d'héroïne ; 13 647,9 kg de cannabis, 322 rouleaux, 26 sacs et 510,31 g d'amphétamine. Sans oublier les quantités d'alcool frelaté et autre « paraky gasy » saisies ainsi que les trafics de ressources naturelles comme les dragons de mer, les pierres précieuses et semi-précieuses, la vanille verte, le bois de rose, le palissandre, le cobalt, les makis. Sans négliger les 2,958 kg d'or interceptés par la Police de l'Air et des Frontières (PAF) en collaboration avec la Douane à l'aéroport de Nosy Be.

%

Taux d'élucidation

Ces chiffres parmi tant d'autres sont à la mesure des actions menées par le Ministère de la Sécurité Publique (MSP) aux fins d'éradiquer les actes de banditisme. Avec un taux d'élucidation de traitement des affaires judiciaires relevant de la Direction de la Police Judiciaire (DPJ) qui est de 51,97%. Contre 52,95% pour le taux d'élucidation des infractions à caractère économique et financier et 57,87% pour les affaires sur la cybercriminalité. Intensification également de la prise en charge judiciaire des autres infractions genre faux et usage de faux, abus de confiance, émission de chèque sans provision, fausse monnaie...

163 étrangers arrêtés

De même, les services du premier flic de Madagascar ont enregistré des résultats palpables en matière de contrôle de l'Immigration et de l'Emigration. En témoignent les 272925 passeports délivrés et renouvelés ; les 438.108 visas de séjour (visas non immigrants) délivrés... Le nombre d'Interdiction de Sortie du Territoire (IST) a atteint 413. Contre 454 reconductions à la frontière et 265 étrangers non admis à la frontière pour séjour irrégulier. Dans le même registre, 163 étrangers ont fait l'objet d'arrestations dans le cadre de la surveillance du territoire et de la lutte contre la traite d'êtres humains menées par la Police nationale.

« Polisy miaro sy manampy vahoaka »

C'est le mot d'ordre de la Police qui « protège et aide la population ». En dotant notamment de matériels et de nouvelles infrastructures les Directions Régionales de la Sécurité Publique, les Commissariats et en étoffant l'effectif de la Police nationale à tous les échelons. Pour ne rappeler que les 30 élèves Commissaires et 42 élèves Officiers présentés sous le drapeau vendredi dernier à l'Ecole Nationale Supérieure de Police (ENSP) Ivato. Le MSP n'oublie pas non plus le social avec le Noël des enfants du Centre Orphelinat de la Police nationale à Ambatolampy qui s'est tenu samedi sous la houlette du ministre Fanomezantsoa Randrianarison accompagné pour l'occasion de son épouse et de la grande famille des policiers.

Etat de droit

L'autre défi majeur du MSP est d'instaurer l'autorité de l'Etat et de l'Etat de droit. Mais aussi de rétablir la confiance du public envers la Police nationale, par des campagnes de sensibilisation au niveau de la population, l'élaboration et la mise à jour des textes de fonctionnement de la Police et la tenue de diverses réunions techniques, de conception et ateliers. La Police nationale se met aussi à l'ère des réseaux sociaux avec sa page Facebook.