Madagascar: Commerce - Le prix du « vary gasy » atteint les 3 500 Ar le kilo

Aucune pénurie de riz n'est à craindre pour le moment en cette pleine période de soudure. Mais ce sont les prix qui reprennent leur envol.

Les prix de ce produit de première nécessité ne cessent de flamber sur le marché de la capitale, suivant ses variétés et sa qualité. À titre d'illustration, le prix du « vary gasy » provenant du district de Manalalondo atteint les 3 500 Ar le kilo au marché d'Analakely. Pour une même denrée alimentaire issue de cette zone à forte potentialité de production en riz, le prix de ce produit varie également suivant sa qualité, soit entre 3 300 Ar et 3 400 Ar, et ce, d'un commerçant de détail à un autre.

Force est pourtant de reconnaître que le « vary gasy » de Manalalondo est un riz très prisé par les consommateurs dans la capitale en raison de son goût. « Les grossistes à Anosibe ont révisé à la hausse le prix de ce produit de première nécessité. Raison pour laquelle, nous devons afficher le prix du « vary gasy » à 3 500 Ar le kilo, si l'on veut seulement atteindre un seuil de rentabilité », d'après les explications d'un commerçant.

Réduire la consommation

En outre, « La dégradation plus avancée de la route reliant la capitale et le district de Manalalondo constitue un autre facteur engendrant la flambée du prix de ce produit sur le marché, d'autant plus qu'on est en pleine période de pluie », a soulevé un autre commerçant. D'aucuns reconnaissent également que la plupart des ménages même urbains n'ont plus les moyens d'acquérir le traditionnel sac de 50kg de riz.

« Ce sont les commerçants de détail qui s'en procurent. Pour notre part, nous sommes obligés de réduire notre consommation pour pouvoir joindre les deux bouts avec nos salaires mensuels. Nous ne mangeons ainsi du riz qu'à midi et quelquefois le matin pour la préparation du « vary sosoa ». On ne prend que des goûters frugaux composés de patates douces ou bien de fruits vers 17 heures, pour finir la journée », a raconté madame Hanta, une mère de famille. Il est à noter que d'autres variétés de riz local sont mises en vente sur le marché. On peut citer, entre autres, le « makalioka » qui se vend à 3 300 Ar le kilo. Le « vary gasy » provenant de Mangamila affiche le même prix.

En revanche, le riz « tsipala » s'acquiert à 2 900 Ar/kg tandis que la variété « dista » s'achète aux environs de 3 000 Ar le kilo mais leur qualité laisse à désirer, selon les témoignages des acheteurs. Il en est de même pour le riz « stock importé », qui se vend à 3 100 Ar le kilo au marché d'Ambondrona. Bon nombre de consommateurs se plaignent que cette denrée provoque des allergies alors que le ministère de tutelle ne cesse d'en importer afin de réguler le prix de ce produit de première nécessité sur le marché local.

Aliments alternatifs

Nombreux ménages ne peuvent même plus acheter du riz au kilo. Cette principale denrée alimentaire des Malgaches est ainsi vendue entre 950 Ar et 1 000 Ar le kapoaka. Et en faisant un calcul simple, le kilo du riz de variété locale accuse un prix maximum de 3 500 Ar étant donné que cela représente normalement trois kapoaka et demi, et encore, si l'unité de mesure respecte bien les normes requises. Compte tenu de la flambée du prix de ce produit de première nécessité, de nombreux ménages cherchent d'autres aliments alternatifs pour se nourrir. On peut citer, entre autres, le manioc, la patate douce, le fruit à pain et les pâtes alimentaires.