Congo-Kinshasa: 2e Campagne pour la paix post électorale - Message au candidat Katumbi Chapwe Moïse

L'Institut de recherche en droits humains (IRDH) est vivement préoccupé par le discours prononcé le 24 décembre dernier, par le « Haut Représentant au Grand Katanga » du parti politique Ensemble pour la République, l'Honorable MWANDO KABULO Christian. L'Institut écrit au Candidat KATUMBI CHAPWE Moïse, Président d'Ensemble, dans l'intérêt de la paix et le pansement des plaies causées par ce processus électoral à la nation congolaise. Voici la substance du message qui inquiète : « [...] En tant que Haut Représentant de Moïse KATUMBI dans le Grand Katanga, je demande à tout le Katanga à se tenir prêt. Prêt au combat, pour la bataille, au sacrifice suprême, parce que la terre de nos ancêtres, celle de TSHOMBE, NGUZ et KYUNGU. Notre terre ne nous sera jamais volée [...] »

En effet, l'appel au « sacrifice suprême » vient en réaction à la publication des résultats partiels du suffrage exprimé par des Congolais de la Diaspora et une partie des circonscriptions du pays. De celle-ci, il ressort une victoire du Candidat Félix TSHISEKEDI, devançant son principal challenger, le Candidat Moïse KATUMBI. Monsieur le Président, l'IRDH trouve inacceptable que votre parti ravive la mémoire du leadership sécessionniste katangais et des acteurs de l'épuration ethnique, dans le contexte où des millions de vos partisans sont légitimement touchés dans leur amour propre, du fait du dysfonctionnement des institutions de la République. L'Institut rappelle que contrairement à son devoir constitutionnel d'encadrer le peuple, l'opposition politique a créé de la confusion.

%

En précampagne, elle prophétisait le chaos électoral, dénonçait la planification d'une massive fraude électorale et dénigrait la CENI. Pendant la campagne, cette même opposition a entraîné des millions des Congolais à participer au vote, l'appelant à « rester vigilants » et surveiller la publication des résultats « Bureau par Bureau ». Certes ! Il y a eu une fraude massive. Un très grand nombre de candidats corrupteurs a trouvé, proportionnellement, des corrompus agents de la CENI. Dans cet imbroglio, des candidats de l'opposition ont aussi acheté des voix. Toutes les parties prenantes à l'élection sont marquées par cette image d'une RDC corrompue. Conscient de cette démocratie des dupes, l'Honorable MWANDO devrait avoir de la retenue, au lieu de demander d'aller au combat, jusqu'au « sacrifice suprême ».

M. KATUMBI, IRDH est resté attentif à toutes les atteintes ou tentatives d'atteintes à vos droits et libertés, autant que ceux des autres opposants politiques. Il a mené 22 plaidoyers pour des élections inclusives, auxquelles vous avez cru et participé librement. Il a obtenu la libération des membres de votre parti, emprisonné à Lubumbashi. Il a obtenu l'abandon de la « Loi Tshiani » qui visait à vous écarter de la course. Il a dénoncé toutes les tentatives de vous attribuer la nationalité zambienne, en dépit de votre Certificat de nationalité congolaise. Il continue le plaidoyer pour la libération de votre Conseiller Spécial, Salomon KALONDA.

La précampagne et la campagne électorales ont été méchantes avec vous. Cependant, vous avez prouvé que rien ne pouvait vous arrêter. Vous avez démontré votre sens élevé d'audace et de détermination. Homme politique non-violent et patriote, vous êtes resté attaché à la paix et la cohésion nationale. Face à la stratégie du découragement, du dénigrement, du mépris, de la stigmatisation et d'injures, vous n'avez pas cédé. Vous ne vous êtes pas rapproché des terroristes du M23, soutenus par le Rwanda. De même, vous n'avez pas répondu aux appels de la nouvelle rébellion de Corneille NANGAA.

L'IRDH estime que des irrégularités observées pendant le vote ne devraient vider votre profonde conviction dans la paix. Si, nonobstant vos remarques, la CENI proclamait Félix TSHISEKEDI comme le gagnant de cette présidentielle, appelez-le pour le féliciter. A défaut, votre équipe d'avocats devrait suivre la procédure légale du contentieux des résultats. Eloignez-vous de ce discours insinuant une nouvelle sécession, une nouvelle rébellion ou une nouvelle épuration ethnique. Restez égal et logique avec vous-même.

Maître TSHISWAKA MASOKA Hubert, Directeur Général de l'IRDH.