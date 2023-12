Tunisie: «Alerte à l'ouragan» bientôt sur nos écrans - Une sortie très attendue

Les salles de cinéma tunisiennes recevront prochainement le film «Foufaa» (Alerte à l'ouragan) réalisé par Ibrahim Letaief et produit par «Long et court» et «FB Productions» de l'actrice Fatima Nasser. Une sortie nationale est prévue pour le début de l'année 2024.

Sur fond d'«Alerte à l'ouragan», la propriétaire d'une vieille maison transformée en maison d'hôtes organise une soirée de célibataires en quête de l'âme soeur afin d'éponger ses dettes et celles de son frère. Les invités ne sont pas ce qu'ils disent être. La soirée tourne aux surprises.

Avec un casting riche en têtes d'affiche, composé de Fatma Ben Saiden, Mohamed Hassine Graiaa, Rim Ben Massoud, Amira Darwiche, Chedli Arfaoui, Rabiaa Telili, Khouloud Jelidi, Houcem Sahli, Taoufik Ayed, Atef Bouzid, Senda Jebali, avec la participation de Fatma Nasser, Baya Zardi et Nermine Sfar.

«Foufaa» (Alerte à l'ouragan), dont le scénario et les dialogues sont signés Ibrahim Letaief, Taoufik Thamri et Sonia Zargyouna, est une comédie bien trempée comme les aime ce cinéaste qui s'est frayé un chemin à part dans le paysage tunisien. L'humour, les situations cocasses et la fantaisie constituent l'essentiel de sa touche créative.

Il est important de mentionner que la bande sonore du film est signée par Nessrine et Wael Jabeur ce qui constitue leur première expérience cinématographique. Neuf compositions ont été écrites et arrangées pour le film, y compris une chanson intitulée «Ma ydoum Hal» qui sera interprétée par la belle voix de Nessrine Jabeur.

%

Pour rappel, le film «Foufaa» (Alerte à l'ouragan) figurait dans la sélection officielle pour représenter la Tunisie dans la complétion long-métrages de la 34e édition des Journées cinématographique de Carthage qui a été annulée. C'est le cinquième film du réalisateur, producteur et scénariste Ibrahim Letaief, dont l'oeuvre est marquée par «Visa»-Tanit d'Or du court métrage aux JCC 2004, et les longs métrages «7 rue Habib Bourguiba» (Cinecitta), «Haz Ya Ouz» et «Porto Farina».

Le rendez-vous en salle pour «Alerte à l'ouragan» est prévu pour début janvier 2024 à Tunis et en régions.