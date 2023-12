Tunisie: L'entreprise autrement - N'oublions pas l'arme économique (IX)

Impossible d'arrêter la machine criminelle sioniste qui continue, depuis plus de trois quarts de siècle, de faucher les vies humaines innocentes, en Palestine, et d'espérer protéger les autres peuples de la région de ses visées expansionnistes, tant que l'Occident et les Etats-Unis persistent à soutenir cet ennemi de l'Humanité.

Soutien qui date de plus d'une douzaine de décennies et qui entre dans le cadre de la stratégie hégémonique de l'Occident visant sa mainmise sur le Moyen-Orient, région hautement stratégique à tous les points de vue (étant aussi le coeur du monde musulman) et d'empêcher ainsi les peuples de la région de redevenir, grâce aux atouts qu'ils possèdent à tous les niveaux, une puissance mondiale.

L'Occident avance sans masques, piétinant ainsi toutes les valeurs humanistes, les principes de la paix universelle et les droits humains dont il a été le fervent promoteur depuis des décennies, en permettant à une entité hyper-armée de semer la mort, d'une manière criminelle et lâche, parmi des populations désarmées, affamées, malades et blessées qui n'ont commis aucun acte sauf celui de s'accrocher à la terre de leurs ancêtres.

Massacre qui continue d'une manière plus sauvage, plus sanglante, atroce et plus destructrice dans la bande de Gaza depuis plus de 15 ans et qui a atteint son paroxysme depuis bientôt trois mois. Grâce au soutien effectif, inconditionnel et multiforme des puissances occidentales, à leur tête les Etats-Unis, l'ennemi sioniste continue, en effet, de se déchaîner contre les innocents et ceux qui sont en train de leur rendre des services humanitaires.

%

Crimes qui répondent à une stratégie globale qui ne peut porter ses fruits que grâce à une «épuration» ethnique et religieuse. Plan qui consiste à créer un «Etat juif» qui s'étend du Nil jusqu'à l'Euphrate et qui, chose grave, est en train de se réaliser par étapes, la région ainsi délimitée étant déjà sous son emprise.

Responsable des exactions commises contre les juifs d'Europe, qui n'ont aucun rapport sanguin avec les juifs d'Orient, l'Occident a voulu, dès l'avènement du XXe siècle, se racheter auprès d'eux. Devenus très influents, ces derniers se sont organisés à l'échelle mondiale, grâce à l'adhésion de leurs coreligionnaires disséminés en Europe et aux Etats-Unis et leurs chefs ont conclu des accords avec les gouvernements desdits continents.

Parmi ces accords, citons la création d'un «Etat national juif» en Palestine. La fameuse déclaration d'Arthur Balfour, adressée le 2 novembre 1917 au chef de la famille Rothschild, n'étant que la partie apparente de l'iceberg de la stratégie. La partie cachée étant la domination du monde grâce à la mainmise sur les richesses du globe (terres, mers et plus tard l'espace) et les cerveaux des humains qui, pour eux, ne sont que de simples esclaves.

Ayant longuement souffert de l'oppression exercée sur eux par les catholiques, les juifs d'Europe dits ashkénazes, descendants des tribus khazars d'Asie centrale, ont commencé, dès le début du XVIIe siècle, à infiltrer les hautes sphères des différents pouvoirs.

Aidés un peu plus tard par les descendants des juifs expulsés d'Espagne (dits sépharades, d'origine moyen-orientale) accueillis essentiellement par l'empire ottoman, ils ont réussi à créer de puissants réseaux très influents en Europe, y compris au sein de l'empire ottoman et plus tard aux Etats-Unis.

Réseaux qui sont parvenus, grâce aussi aux chrétiens non-catholiques (églises réformées) qui adhèrent aux thèses sionistes par conviction religieuse, à créer des Etats dans les différents pays des deux continents cités. Le mouvement sioniste mondial, devenu organisé vers la fin du XIXe siècle, n'est, en fait qu'une branche de l'arbre constitué par ces lobbies.

Personne, à travers le monde, n'est donc à l'abri de la voracité et de la sauvagerie de ces lobbies, pas même les masses occidentales ainsi que les masses de confession juive, diaboliquement manipulées. Nous devons tous faire attention aussi à ne pas oublier les atrocités commises par l'Occident depuis l'empire romain et jusqu'à nos jours en passant par les croisades, l'extermination des populations américaines autochtones, la traite des Noirs, la colonisation, les deux guerres mondiales, le nucléaire et le napalm, la destruction de l'Irak, etc.

Le conflit est donc mondial avec l'Occident sioniste (dont l'entité sioniste fait partie et qui est sa création), d'un côté, et les peuples épris de justice, de dignité et de liberté, de l'autre. D'où la nécessité qu'ont ces peuples de s'organiser afin de tenir tête à cet ennemi de l'humanité et afin de mettre fin à son arrogance et son hégémonie et son désir pathologique de tuer. Impossible pour les peuples de la terre (y compris ceux d'Occident et ceux de confession juive) d'espérer se libérer du joug de ces lobbies sionistes et prosionistes sans une opération d'envergure visant à lutter contre toutes le contrevérités (historiques, à caractère religieux, juridiques, politiques et autres) entourant la question juive et sioniste.

Impossible aussi d'espérer remporter des victoires sans une refonte totale du système des Nations unies, surtout le fonctionnement de son Conseil de sécurité et sa grande tare des sièges permanents et le droit de veto qui en découle. Impossible aussi d'espérer remporter la moindre victoire sans réformer le système financier et monétaire mondial actuel. Que dire, alors, de vouloir gagner la guerre économique?

Aucune avancée sur le front économique ou autre, contre l'ennemi sioniste et les lobbies qui le soutiennent, sans la libération de l'Internet des mains des Etats-Unis, sans endiguer l'avancée terrifiante des entreprises monopolisant les réseaux sociaux mondiaux ainsi que les outils de l'intelligence artificielle, ceux de la dématérialisation de la monnaie et sans organiser l'espace autour de la planète afin qu'il ne reste plus sous forme de colonies gérées par les super-puissances.