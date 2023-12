Madagascar: Basket 3X3 - Lancement du projet « De la rue ... vers l'or »

Le Fédération malgache de basketball a lancé depuis le 20 décembre un projet intitulé « De la rue ... vers l'or », qui vise à promouvoir le basket 3X3.

Avec la participation de l'Ambassade de France à Madagascar, ce projet s'inscrit dans le cadre de la préparation et de la célébration des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Selon encore une note de cette instance nationale, le projet consiste à sélectionner et former des coordinateurs régionaux 3x3 pour chaque ligue, à organiser des tournois de qualification régionaux U23 dames, et à constituer une équipe potentielle de cette catégorie. Sa mise en oeuvre s'étendra jusqu'au 18 février 2024.

Pour les tournois de qualification régionaux, la compétition se déroulera du 22 janvier au 11 février. Elle sera réservée aux filles nées entre 2001 et 2006. Au minimum, quatre équipes devront participer par tournoi régional pour valider les qualifications. Le camp national de formation et de sélection aura lieu dans la Capitale du 16 au 18 février 2024. L'équipe-type U23 sera connue après cette dernière étape. Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration des délégations régionales seront prises en charge par le projet.