Algérie: Signature d'un accord de coopération entre le ministère des Affaires religieuses et l'ONSC

ALGER — Un accord de coopération a été signé, mardi, entre le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs et l'Observatoire national de la société civile (ONSC), dans le cadre de la mise en oeuvre de l'approche participative entre l'Observatoire et les différentes instances publiques.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a relevé l'importance de la coopération avec l'ONSC, en tant qu'"instance consultative à même de jouer le rôle de la mosquée et de l'imam dans l'encadrement de la société.

De son côté, le président de l'ONSC, Noureddine Benbrahem, a estimé que la mosquée "est l'une des plus importantes institutions susceptibles d'encadrer la société", ajoutant que cette coopération "est à même de créer une valeur ajoutée, notamment en matière d'éducation, de sensibilisation et de prévention de la jeunesse".

La mosquée contribuera, également, à "l'accompagnement de la dynamique lancée par le président de la République en vue de renforcer le rôle de la société civile", a-t-il soutenu.

En vertu de cet accord, les deux parties œuvreront à la promotion de l'esprit de citoyenneté et de l'action participative, et au développement du sens civique, ainsi qu'au renforcement du rôle de la famille, de la mosquée et de la société civile, en tant qu'institutions de socialisation.

L'accord de coopération prévoit, aussi, l'organisation de rencontres, de sessions de formation et d'ateliers conjoints au profit des acteurs de la société civile.