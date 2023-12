Afrique: Transfert d'argent en 2023 - Les plus grands pays bénéficiaires d'Afrique

Les transferts des expatriés d'Afrique devraient enregistrer une légère baisse cette année, selon les projections de la Banque mondiale (BM) pour s'établir à environ 95 milliards de dollars. Le cas de l'Egypte, qui concentre plus du quart des envois, explique cette baisse.

Les transferts des migrants dans le monde devraient croître de 3,8% 2023, comparativement à l'année précédente, selon les projections de la BM. Cette légère augmentation cache en réalité un ralentissement des transferts des migrants, après des années de fortes hausses. En Afrique, l'année qui s'achève devrait marquer la fin de la hausse des transferts de fonds des migrants à destination du continent.

Selon les projections, le volume des transferts devrait atteindre 95 milliards de dollars. Toutefois, ces transferts devraient être inégalement répartis. Les dix plus grands bénéficiaires concentrent 81,90% du volume des transferts. Ces derniers, pris globalement, ont reculé de -3,73% à 77,70 milliards de dollars, contre 80,60 milliards de dollars en 2022. En effet, l'Afrique subsaharienne devrait voir le volume de ses transferts croître de 1,9% à 54 milliards de dollars. Les plus fortes hausses seront enregistrées par le Mozambique (48,5 %), le Rwanda (16,8 %) et l'Éthiopie (16 %). Parmi les gros bénéficiaires, les transferts vers le Nigeria vont augmenter de 2% pour atteindre 20,50 milliards de dollars et ceux du Sénégal de 16%.

Dans cette région, outre le Nigeria, les plus grands bénéficiaires des transferts de la diaspora sont le Ghana (4,9 milliards de dollars), le Kenya (4,2 milliards), le Zimbabwe (3,1 milliards), le Sénégal (2,9 milliards), la République démocratique du Congo (1,4 milliard) et l'Ouganda (1,3 milliard), le Mali (1,2 milliard) et le Soudan (1 milliard). Au niveau de l'Afrique subsaharienne, le volume des transferts est loin de refléter la réalité.

En effet, une grande partie des transferts des diasporas de cette région se fait via des canaux parallèles. Outre le développement des canaux de transferts parallèles, les coûts des transferts à destination du continent sont élevés. Au niveau de l'Afrique du Nord, les transferts ont baissé pour s'établir à 40,80 milliards de dollars. Cette baisse est le fait essentiellement de l'Egypte, premier bénéficiaire des transferts des migrants, au niveau du continent. A en croire les prévisions de la BM, ces transferts devraient diminuer d'environ 15% en 2023 pour descendre à 24,2 milliards de dollars.

Les transferts de fonds des migrants ont des impacts indéniables sur les économies africaines. Ils constituent des sources de revenu pour de nombreuses familles restées sur le continent et contribuent aux dépenses quotidiennes de nombreuses familles. De même, ces transferts contribuent à la réalisation de nombreux projets sociaux et de développement dans plusieurs villages.

Les dix premiers pays africains bénéficiaires des transferts des migrants

Pays

Projections 2023 (dollars)

Transferts 2022 (dollars)

Var 2023/2022 (%)

Egypte

24,20 milliards

28,30 milliards

-14,48%

Nigeria

20,50 milliards

20,10 milliards

2,00%

Maroc

12,10 milliards

11,20 milliards

8,03%

Ghana

4,90 milliards

4,70 milliards

4,25%

Kenya

4,20 milliards

4,10 milliards

2,44%

Zimbabwe

3,10 milliards

3,10 milliards

0%

Sénégal

2,90 milliards

2,5 milliards

16,00%

Tunisie

2,7 milliards

3,1 milliards

-12,90%

Algérie

1,80 milliard

1,8 milliard

0%

RDC

1,40 milliard

1,70 milliard

-17,65%

Total

77,70 milliards

80,6 milliards

-3,73%

Source : Banque mondiale