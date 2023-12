Afrique: CAN'2024 - Jerson Emiliano et Ivanildo Lopes parmi les arbitres sélectionnés

Luanda — Les Angolais Jerson Emiliano dos Santos et Ivanildo Lopes font partie des 32 arbitres assistants sélectionnés par la Confédération Africaine de Football (CAF), pour la 34ème édition de la CAN'2024, qui se jouera du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire.

L'Égypte (2 hommes et 1 femme) et l'Angola, l'Algérie, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc et le Cameroun (1 homme et 1 femme) sont les pays qui en ont fourni le plus avec deux chacun, suivis du Mozambique et du Bénin, le Congo, le Lesotho, la Libye, Madagascar, le Togo, São Tomé et Principe, le Burkina Faso et Djibouti tous avec un.

L'Angola ne figure pas dans la liste des 26 juges principaux nommés par la commission d'arbitrage de la CAF, dans laquelle se distingue la présence de la seule femme, la Marocaine Karboubi Bouchra.

Pour cette compétition, il convient de noter que 12 arbitres vidéo ont également été sélectionnés, dont trois dames, qui contribueront à résoudre certains cas douteux.

Parmi les arbitres angolais qui ont déjà participé aux phases finales de la plus grande compétition de football du continent, se distingue Hélder Martins de Carvalho, déjà retraité de la FIFA.

Au cours de sa carrière, Hélder Martins a arbitré trois Coupes d'Afrique des Nations (CAN), disputées en Angola (2010), en Égypte (2019) et au Cameroun (2021).

Il a également participé en 2011, à la finale de la CAN/U-17, le 22 janvier, entre le Burkina Faso et le Rwanda (2-1), au Stade Amahoro, dans la ville de Kigali.

Dans cette édition en Côte d'Ivoire, les Palancas Negras (nom officiel de l'équipe nationale) sont dans le groupe D, aux côtés de l'Algérie, leur premier adversaire, la Mauritanie et le Bukina Faso.