Ile Maurice: De jeunes défenseurs des droits humains en débat

L'organisation non gouvernementale (ONG) Droits Humains-océan Indien (Dis-Moi) a marqué la Journée internationale des droits de l'homme* et célébré le premier anniversaire de son projet Dis-Moi-Zen avec un concours de débats entre jeunes. Cet événement, qui s'est tenu à l'université de Middlesex le 10 décembre 2023, a été un succès exceptionnel, rassemblant 16 jeunes militants des droits humains.

L'initiative a commencé par un atelier visant à offrir aux participants une compréhension approfondie des principes fondamentaux des droits de l'homme. Les débats, organisés en deux tours, ont été intenses, mettant en avant l'éloquence* et la passion des jeunes participants.

La question cruciale abordée lors de la finale portait sur le contrôle des données par les individus par rapport au gouvernement et aux autorités. Les équipes finalistes ont présenté des arguments bien étayés, mettant en lumière une compréhension approfondie des enjeux contemporains* liés aux droits humains.

L'Uwellness Spa et le conseil régional de la jeunesse de Port-Louis ont gracieusement parrainé des prix pour l'événement. Les gagnants ont reçu des bons de spa et des trophées, soulignant ainsi l'engagement des sponsors envers la cause des droits de l'homme.

Dis-Moi, dans son engagement à promouvoir, protéger et défendre les droits de l'homme dans la région de l'océan Indien, considère ce concours comme une étape significative dans l'éducation et la sensibilisation des jeunes générations aux questions cruciales relatives aux droits humains. L'ONG exprime sa gratitude envers les sponsors pour leur soutien continu et félicite chaleureusement tous les participants pour leur contribution exceptionnelle. Cette compétition de débats a été un pas important pour former la prochaine génération de défenseurs des droits humains, et Dis-Moi se réjouit de futures initiatives similaires pour continuer à éduquer et à inspirer la jeunesse de la région.

À propos de Dis-Moi

Dis-Moi, l'ONG des Droits Humains-océan Indien, s'engage à promouvoir, protéger et défendre les droits de l'homme dans la région de l'océan Indien. À travers des initiatives éducatives et des campagnes de sensibilisation, Dis-Moi travaille à créer une société plus juste et équitable. Dis-Moi Zen, le projet d'éducation et de bien-être de l'ONG, célèbre son premier anniversaire avec un impact positif sur la communauté.

Dis-Moi et ses combattants intrépides continueront de défendre les droits de l'homme dans l'océan Indien. L'un des moyens d'y parvenir est de donner aux gens les moyens de connaître et de revendiquer leurs droits et d'accroître la capa- cité et la responsabilité des individus et des institutions responsables de respecter, protéger et réaliser ces droits.

