Maroc: Marrakech-Safi - 2023, une année exceptionnelle en termes de flux d'investissement

Marrakech — En dépit d'une conjoncture économique internationale délicate, la région Marrakech-Safi a pu faire montre de résilience, en maintenant une dynamique économique constante au cours de l'année 2023.

Cet élan positif et exceptionnel s'est traduit par un flux massif des investissements, qui ont atteint un record (plus de 119 milliards de DH), témoignant ainsi de la confiance dont jouit le Maroc en général et la destination Marrakech-Safi en particulier, auprès des investisseurs.

Grâce à des chantiers structurants initiés sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment des mégas-projets d'infrastructure et des accords de libre-échange, qui confèrent au Royaume un positionnement très attractif pour les investisseurs internationaux désireux d'accéder à la fois aux marchés européen, nord-américain, africain, des pays du Golfe et du Moyen-Orient, la destination Marrakech-Safi ne cesse de consolider son positionnement et de gagner en compétitivité et en attractivité.

La Stratégie nationale de développement des investissements privés, le Pacte national pour l'investissement, la nouvelle Charte d'investissement et la nouvelle feuille de route relative à l'amélioration du climat des affaires, ont envoyé des signaux positifs et contribué à renforcer la confiance des investisseurs, qui se félicitent de cet engagement gouvernemental pour accompagner le secteur privé et lui permettre de libérer son plein potentiel.

Ce chantier se traduit aussi par une simplification des procédures, de nouvelles introductions dans le cadre légal, des réformes ayant conduit à davantage de transparence, des délais réduits de traitement des dossiers d'investissement et la réforme des Centres régionaux d'investissement entre autres, qui ont conduit à améliorer le climat des affaires et donner la confiance aux investisseurs.

Selon des données du Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi (CRI MS), plus de 500 projets ont été approuvés en 2023, par la Commission régionale unifiée d'investissement (CRUI), soit une croissance de 110%, en termes de nombre de projets par rapport à l'année précédente.

Ces projets représentent un montant d'investissement de plus de 119 milliards de DH (MMDH), soit une croissance de 570% par rapport à l'année précédente et une augmentation du nombre d'emplois créés de plus de 40% (plus de 24.000 emplois).

Dans ce cadre, le directeur général par intérim du CRI MS, Mohamed Amine Sabibi, a indiqué que le secteur de l'énergie et des mines vient à la tête des secteurs économiques ayant brillé en 2023, non seulement le volet lié à l'exploitation, mais également les filières relatives à la valorisation des ressources naturelles.

Dans une déclaration à la MAP, il a évoqué le programme de développement ambitieux du Groupe OCP, qui comprend non seulement une augmentation de la capacité de production mais également les aspects relatifs à la durabilité, avec la création de stations de dessalement d'eau de mer et des stations de productions des énergies renouvelables, à travers une filiale du groupe dédiée aux activités vertes.

M. Sabibi a également cité d'autres minerais qui sont en cours de valorisation dans la région, dont l'écosystème de gypse dans la province de Safi et dans lequel le CRI MS a pu accompagner plusieurs industriels opérant dans le domaine de la valorisation de ce matériau de construction.

S'agissant des énergies renouvelables, il a indiqué que des projets principalement éoliens entre Essaouira et Safi verront le jour, dont le parc éolien Maâchate à Safi, qui viendra augmenter la capacité de production des énergies renouvelables, renforcer la compétitivité de la destination de la région Marrakech-Safi et contribuer à attirer davantage d'industriels dans cette partie du territoire national.

Dans ce sens, M. Sabibi a cité comme exemple de cette attractivité de la région, l'annonce de l'implantation d'une unité industrielle du Groupe NEXANS à Safi, avec un investissement de plus de 100 millions de dollar, dans l'objectif de produire des câbles destinés à l'exportation.

M. Sabibi n'a pas manqué de mentionner aussi, les différents événements et campagnes, qui sont organisés, en collaboration avec les différentes parties prenantes, dont le ministère de l'Industrie et du commerce et l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), le dialogue public-privé initié avec les investisseurs, qui est un canal ouvert de manière régulière, à travers des forums dédiés tels que le Comité régional de l'environnement des affaires (CREA).

Dans le sillage, M. Sabibi a assuré que le CRI MS poursuivra sa stratégie consistant en la facilitation des procédures d'investissement, l'accompagnement de proximité et ciblé des investisseurs, les efforts de promotion, en collaboration avec l'AMDIE et les autres intervenants, pour faire connaitre les facteurs d'attractivité et les opportunités d'investissement de la région.

Dans une déclaration similaire, l'enseignant universitaire de la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech, Saad Najih, a relevé que cette dynamique exceptionnelle dans la région Marrakech-Safi est le fruit d'une stratégie menée par les différents intervenants concernés, dont le CRI MS, traduite par l'adoption d'une batterie de mesures et initiatives visant à créer une offre compétitive intégrée et promouvoir la région en tant que destination proposant de nombreuses opportunités d'investissement.

S'agissant des perspectives pour l'année 2024, cet universitaire a relevé que la région Marrakech-Safi devrait connaître une activité d'investissement "remarquable" l'année prochaine, notamment avec le lancement de nombreux projets d'envergure dans le cadre d'investissements publics, dont notamment la construction de centrales solaires à Benguérir, un programme complet de dessalement de l'eau de mer, le projet de traitement des eaux usées dans la ville de Safi et à Essaouira, et le lancement tant attendu de la construction de la ligne ferroviaire reliant Marrakech et Agadir.