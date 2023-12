Maroc: Parution de l'ouvrage 'Des chevaux et des hommes - L'art de la Tbourida au Maroc' de Fouad Laroui

Rabat — "Des chevaux et des hommes: l'art de la Tbourida au Maroc" est l'intitulé d'un livre publié, récemment, par la maison d'édition marocaine "Langues du Sud", de son écrivain Fouad Laroui.

Réalisé en partenariat avec la Société Royale d'Encouragement du Cheval (SOREC), cet ouvrage de la collection "Culture et Patrimoine" passe en revue les origines de cette tradition marocaine à travers divers sujets tels que l'art de la guerre, les pratiques sociales et l'artisanat traditionnel, indique un communiqué de la maison d'édition.

L'ouvrage "Des chevaux et des hommes : l'art de la Tbourida au Maroc" invite le lecteur dans les coulisses des épreuves de Tbourida : la technique, le dressage, ainsi que la portée spirituelle, culturelle et historique de cet art équestre qui contribue à illustrer le patrimoine immatériel du Maroc à travers les yeux passionnés de son auteur, Fouad Laroui qui, "fasciné par la Tbourida depuis qu'il la découvrit enfant, met ici sa plume au service de sa passion".

Cet ouvrage "d'exception" est illustré d'images vivantes, de calligraphies ainsi que d'illustrations d'artistes qui feront le bonheur des passionnés de cette tradition équestre ancestrale, note le communiqué, ajoutant que les images y figurant sont les oeuvres des photographes marocains Yoriyas et Yassine Toumi.

Fouad Laroui est un écrivain et ingénieur des ponts et Chaussées (Paris, 1982). Il est docteur en sciences économiques et auteur d'une trentaine d'ouvrages (poésie, romans, nouvelles ...) qui ont été traduits en plusieurs langues.

Yoriyas est un street photographer marocain. Autodidacte, il se fait mondialement connaître pour son travail intitulé "Casablanca not the movie". Il remporte, en 2018, le 7ème Contemporary African Photography Prize et en 2019 celui de l'Institut du Monde arabe pour la jeune création contemporaine arabe.

Diplômé de l'École supérieure des Beaux-Arts de Casablanca en 2010, Yassine Toumi est un photo-reporter qui parcourt aujourd'hui le Maroc à la quête de l'image qui dit mille mots, et ses images sont empreintes de sa démarche intrépide et son regard discrètement curieux.

"Langues du Sud" est une maison de production et d'édition marocaine reconnue pour ses éditions et productions multimédias qui valorisent le patrimoine culturel, historique et sociologique du continent en général, et du Maroc en particulier.

La Société Royale d'Encouragement du Cheval (SOREC) est une entreprise publique créée en 2003 sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Elle a pour missions d'encadrer l'élevage, d'améliorer les races de chevaux dans les Haras nationaux, d'organiser des courses de chevaux dans les hippodromes, de gérer les jeux hippiques, ainsi que de réaliser et d'exploiter les infrastructures équestres.