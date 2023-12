Maroc: INDH à Essaouira - Renforcement des capacités d'une quarantaine de coopératives

Essaouira — Une quarantaine de coopératives relevant de la province d'Essaouira bénéficient d'une session de formation organisée, du 25 au 29 décembre dans la commune d'Ounagha, pour le renforcement de leurs capacités institutionnelles et entrepreneuriales.

Initiée dans le cadre d'un partenariat entre l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et la Fondation Al Mada, cette première session s'inscrit dans le cadre d'un programme national de formation, qui s'étend sur quatre semaines et cible environ 1.000 coopératives à travers le Royaume, relèvent les organisateurs.

Ainsi cette première session (25 au 29 décembre) est axée sur l'aide apportée aux coopératives pour leur permettre de se structurer de manière cohérente, de développer des projets adaptés au marché et compétitifs, alors que la deuxième (du 02 au 06 janvier prochain) est orientée vers la résolution des faiblesses structurelles des coopératives, favorisant leur pérennité et leur rôle en tant qu'acteurs économiques solides.

La troisième session, prévue du 08 au 12 janvier prochain, vise à encourager le développement et la croissance des coopératives via le financement et le renforcement de la commercialisation pour garantir emplois et création de richesses, tandis que la quatrième et dernière (du 15 au 19 janvier 2024) s'articule autour du renforcement des acquis de la formation précédente, consolidant ainsi les compétences acquises.

Dans une déclaration à la MAP, à cette occasion, la cheffe de la Division de l'Action Sociale (DAS) à la préfecture d'Essaouira, Hassania Dmaj, a précisé que les coopératives bénéficiaires, qui relèvent des cercles d'Essaouira et d'El Hanchane, sont actives dans divers domaines (agriculture, artisanat et production des produits alimentaires et de terroir).

Cette formation permettra aux membres de ces coopératives de renforcer leurs capacités dans les domaines juridique, de gestion et de commercialisation de leurs produits, et, partant, de mieux s'acquitter de leur rôle en tant qu'acteurs économiques incontournables au niveau de la province, a poursuivi la responsable.

De son côté, Mohamed Adkhis, animateur de cette session, a indiqué que la formation aborde d'abord le volet juridique régissant les coopératives puis les soft skills et la gestion administrative et financières de ces structures, relevant que ce programme prévoit aussi un accompagnement sur le terrain de ces coopératives.

L'objectif ultime est de doter ces structures des capacités nécessaires à même de leur permettre de créer la richesse, d'améliorer leurs revenus et de contribuer de manière efficace à la dynamique économique dans la province, a-t-il ajouté.

Pour leur part, des membres de ces coopératives bénéficiaires se sont félicités de cette initiative qui vient renforcer leurs capacités dans divers domaines afin de les aider notamment à mieux commercialiser et à valoriser leurs produits de terroir.