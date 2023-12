Afrique: Les Bajenu Gox en consultation sur la santé maternelle au Sénégal

Femmes Africa Solidarité (FAS), en collaboration avec le réseau GIMAC et avec le soutien du MSD for Mothers, organise une réunion consultative sur la santé maternelle au Sénégal avec les Bajenu Gox du Sénégal. Le communiqué de presse qui donne l’information précise que la rencontre est prévue le 28 décembre 2023 à Dakar.

La même source confie que cet événement vise à renforcer la participation active des femmes Bajenu Gox dans la collecte de données probantes pour soutenir la mise en œuvre efficace de la Campagne pour la réduction accélérée de la mortalité maternelle en Afrique Plus (CARMMA Plus), en abordant spécifiquement les défis de la santé maternelle au Sénégal.

Avant d’ajouter qu’une collecte de données probantes sera faite pour permettre l'identification des obstacles et défis avant de procéder à la Planification stratégique pour améliorer les résultats en matière de santé maternelle au Sénégal.

Le communiqué de rappeler que l'Initiative pour la santé maternelle (Gimhi) du Réseau de la campagne le Genre est mon Agenda (Gimac) a été lancée dans le cadre de l'engagement du réseau à faire progresser l'égalité des sexes.

Et de préciser que cette initiative est conçu pour aborder stratégiquement le problème urgent de la mortalité maternelle et néonatale en Afrique en favorisant les partenariats de collaboration avec les acteurs régionaux de la santé maternelle et en s'engageant avec les femmes à tous les niveaux pour amplifier leurs voix et assurer leur participation active au cadre de suivi et de responsabilisation de CARMMA Plus.

A l’en croire, cette alliance stratégique est fondamentale pour le succès de CARMMA Plus, fonctionnant de manière transparente du niveau national au niveau régional.

La même source de souligner que GiMHI est mis en œuvre grâce à des partenariats clés avec Femmes Africa Solidarite (FAS) au Sénégal, Africa Leadership Foundation (ALF) au Nigeria, Rozaria Memorial Trust (RMT) au Zimbabwe et le réseau des jeunes femmes du GIMAC.

Avant d’assurer que la synergie créée par ces partenariats garantit une approche holistique et efficace pour atteindre les objectifs de CARMMA Plus.

D’après le communiqué, ces échanges impliquent les Bajenu Gox pour leur permettre de servir d'intermédiaires entre la communauté, la technologie et les agents de santé, facilitant ainsi la collecte de données essentielles à la mise en œuvre de CARMMA Plus.

Cette collaboration garantit que les voix des femmes ne sont pas seulement entendues, mais qu'elles contribuent de manière substantielle à l'approche fondée sur des données probantes préconisées par CARMMA Plus.