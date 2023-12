Tunisie: CAB - S'accrocher

Le maintien à la 4e place passe obligatoirement par un résultat positif à Tataouine...

À première vue, ce mach contre l'UST donne à penser que les Cabistes se déplacent dans le Sud pour remplir une simple formalité sachant qu'ils ne jouent plus pour passer au play off. Eh bien, détrompez-vous, l'enjeu reste, à cette occasion, de taille ! En effet, l'objectif est de débuter dans le play out avec les points de bonus. Un éventuel avantage permettrait aux 4e et 5e classés de travailler dans la sérénité par rapport à leurs poursuivants immédiats. Ce à quoi s'attelle le staff technique depuis le dernier match contre l'ASM.

Et pour mettre toutes les chances de son côté, le CAB devra obligatoirement réaliser un résultat positif face aux Tataouinis. Mais a-t- il les moyens techniques et physiques justement pour y parvenir ? On sait que les Cabistes ont fait des progrès pendant la trêve d'après les rencontres amicales disputées ici et là, ce qui a permis à l'entraîneur Maher Kanzari de trouver, grosso modo, la stratégie de jeu la plus conforme aux qualités de ses joueurs et qui a donné ses fruits.

Ben Zitoun reconverti

On attend qu'elle soit appliquée en officiel, dans un terrain «chaudron» devant une équipe difficile à manier chez elle. C'est ainsi qu'on verra probablement alignée une formation qui a fait, par moments, ses preuves pendant la pause. Les postes de latéraux droit et gauche seront occupés respectivement par Aziz Guessmi et Rayen Rhimi, alors que l'axe central de la défense sera composé de la paire Seydi et Allalah. Devant, à l'entrejeu, Iyed Midani, Cissoko et Konte ont de fortes chances d'évoluer ensemble d'entrée.

Ces trois milieux de terrain ont montré, lors des matches amicaux notamment, qu'ils s'entendaient bien et sont complémentaires dans ce compartiment de jeu. Ils appuieront, grâce à leur sens du placement et leur vision du jeu, leurs équipiers de l'attaque que sont Youssef Fellahi, Raouf Othmani et Taieb Ben Zitoun dont la reconversion en avant de pointe est bénéfique à l'efficacité de l'équipe. Les changements s'effectueront, évidemment, suivant la tournure que prendra le match. On pense à Firas Akremi, Bassem Ben Aissa, Amine Tritar ou encore Aloui. Un bon coaching pourrait alors être décisif...