Tunisie: Plan de développement 2023-2025 - Faire de chaque région une capitale économique

L'année 2023 a été marquée par l'élaboration du nouveau projet du plan de développement 2023-2025, conçu par le ministère de l'Économie et de la Planification en collaboration avec tous les ministères et les structures publiques aux niveaux central et régional et avec la participation de représentants d'organisations nationales, d'organismes, de la société civile et d'experts.

Ce projet constitue une référence essentielle en matière de développement puisqu'il définit les choix stratégiques et les mécanismes de fonctionnement à adopter pour répondre aux aspirations des citoyens en premier lieu. Sa conception a également tenu compte des mutations nationales et mondiales qui se dessinent à l'horizon 2035, afin d'intégrer les risques et les opportunités qui en découlent.

Le nouveau plan proposé se décline en plusieurs composantes interdépendantes et complémentaires, qui forment dans leur ensemble un système cohérent et intégré, susceptible d'accélérer la transition de la Tunisie vers un nouvel équilibre créateur de davantage de richesse matérielle et immatérielle. C'est l'ambition qui définit le cap, anime et mobilise tous les acteurs autour d'un projet collectif, fédérateur et d'objectifs clairs et réalisables.

Le plan en question porte sur les projets prioritaires d'investissement public proposés aux niveaux régional et sectoriel. Il s'est basé essentiellement sur des axes qui tiennent compte notamment de la conjoncture internationale et régionale et des équilibres globaux, dont les réformes envisagées pour la période 2023-2025 et l'instauration des fondements de l'incitation à l'entrepreneuriat et à l'investissement privé.

Il vise aussi l'amélioration du climat d'affaires, outre la concrétisation du partenariat Public/Privé, le développement du capital humain, le renforcement de l'intégration sociale, l'appui aux efforts de développement régional et l'impulsion de l'économie du savoir et de l'économie verte, outre l'aménagement urbain.

Le plan de développement 2023/2025 intervient dans une conjoncture délicate que traverse la Tunisie sur les plans économique, financier et social, et qui s'est intensifiée à cause des crises mondiales récurrentes survenues ces dernières années, dont la pandémie du Covid-19, puis le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, et leurs répercussions sur la croissance et les finances publiques, lesquels posent des défis et des enjeux majeurs, notamment au niveau de la relance de l'activité économique et des investissements, la création de nouvelles opportunités d'emploi et le renforcement des acquis sociaux.

Des investissements publics conséquents moyennant 12,3 milliards de dollars seront mobilisés pour le plan triennal 2023-2025. Une augmentation de 60% des investissements du secteur privé est prévue au cours des trois prochaines années. Cette augmentation demeure tributaire de l'amélioration du climat des affaires. Une bonne partie des investissements seront orientés vers le secteur industriel, dont la part dans l'économie doit passer de 15% du PIB en 2022 à 18% en 2025.

Les efforts déployés par le gouvernement, dans le cadre du plan de développement (2023-2025), seront axés sur l'investissement privé par la réduction du nombre d'autorisations et de licences, la simplification des procédures et leur numérisation, l'octroi des avantages et incitations nécessaires aux start-up, aux entreprises économiques sociales et solidaires ainsi qu'aux entreprises familiales.

L'effort sera également focalisé sur les petits projets réalisés dans le cadre des programmes à vocation économique régionale, notamment les petits métiers et les professions libres, avec l'appui aux PME, en vue de les aider à accéder au financement et au développement de leurs activités.

Planification régionale

Les rencontres régionales organisées dans le cadre de la mise en œuvre dudit plan ambitionnent de mettre en valeur les avantages comparatifs des régions, selon des propositions émanant de la région, elle-même, ce qui est de nature à faire de chaque région une capitale économique dans un domaine précis.

Ces rencontres, organisées à l'échelle régionale, ont permis aux participants et parties prenantes de présenter des propositions de projets sectoriels et régionaux et de les examiner sur la base selon les priorités, les objectifs et leur faisabilité.

Le Plan de développement 2023-2025 ainsi que le projet de la note d'orientation Tunisie 2035 constituent la traduction d'une vision stratégique et prospective, ainsi que la déclinaison de choix de développement cohérents et équilibrés à l'échelle de tout le territoire régional, pour les années à venir. Les perspectives d'avenir apparaissent positives à partir de 2023 afin de faire avancer le développement dans les régions, de réduire les écarts entre elles, d'améliorer les conditions de vie dans les zones défavorisées et de créer des ressources de subsistance.

Le nouveau plan sera focalisé sur l'élaboration d'une nouvelle approche de la répartition du budget du programme de développement régional selon les gouvernorats, basée principalement sur l'indice de développement régional modifié par la densité de population, la capacité exécutive et les rapports de suivi.