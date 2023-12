Tunisie: Aujourd'hui à 19h30 au ciné Mad'art - Regards de Palestine

Ce programme en partenariat avec l'association Sentiers crée une rencontre autour de trois courts métrages palestiniens.

Trois courts métrages à découvir et à discuter dans le cadre de Regards de Palestine : «We Began By Measuring Distance» de Basma al Sharif, «A Sketch of Manners» (Alfred Roch's Last Masquerade) de Jumana Manna et «Moonscape» de Mona Benyamin.

«We Began By Measuring Distance» de Basma al Sharif est construit avec de longs plans fixes où textes, paroles et sons s'entretissent pour raconter l'histoire d'un groupe anonyme qui passe son temps à mesurer les distances. Ces mesures innocentes deviennent politiques, dessinant un regard sur la façon dont l'image et le son racontent l'histoire, la tragédie et la complexité du nationalisme palestinien. «We Began By Measuring Distance» explore l'ultime désenchantement qui arrive lorsque le visuel échoue à représenter le tragique.

Le second film «A Sketch of Manners» (Alfred Roch's Last Masquerade) de Jumana Manna raconte l'histoire d'Alfred Roch, membre de la Ligue de libération nationale en Palestine, et politicien doté d'un panache bohémien. En 1942, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, il lance ce qui deviendra le dernier bal masqué de Palestine. Inspiré par une photographie d'archives, «A Sketch Of Manners» (Alfred Roch's Last Masquerade) recrée un aspect non traditionnel de la vie urbaine palestinienne d'avant 1948. En silence, pour une photo de groupe, les Pierrot démasqués et mélancoliques personnifient accidentellement le pressentiment d'un avenir incertain.

Quant à «Moonscape» de Mona Benyamin c'est road trip, sous forme de clip musical, il retrace l'histoire de Dennis M. Hope, qui a revendiqué la propriété de la lune et a fondé l'ambassade lunaire, une entreprise qui vend des terres sur des corps célestes. Les recettes de cet événement seront versées dans leur intégralité au Croissant-Rouge tunisien au profit de sa campagne de solidarité avec les Palestinien-ne-s de Gaza qui sont assiégé-e-s et qui font face à un génocide. Programme en partenariat avec l'associations Sentiers.