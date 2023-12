Congo-Brazzaville: Salon d'affaires 'Biashara' - La quatrième édition dédiée aux atouts de la Zlécaf

L'édition 2024 de Biashara Networking se tiendra du 18 au 20 janvier, à Brazzaville, avec la participation des experts et entrepreneurs de huit pays africains. Les participants tenteront d'harmoniser leurs vues autour des questions liées aux opportunités de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf).

Selon l'organisateur du salon d'affaires Biashara Networking, Gildas Itoua, qui était face à la presse le 22 décembre dernier, ce rendez-vous des acteurs de l'entrepreneuriat vise essentiellement à aider les entreprises congolaises à demeurer visibles sur le plan régional, dans le cadre de la Zlécaf. « La Zlécaf : un atout majeur pour l'entreprise en Afrique », c'est le thème central de l'édition 2024.

Les entrepreneurs congolais auront l'occasion de présenter leurs projets et d'échanger directement avec leurs pairs de la République démocratique du Congo, du Cameroun, du Sénégal, de l'Algérie, du Rwanda, du Burkina Faso et de la République fédérale du Nigeria. Il est prévu à cet effet des expositions, des masterclass et un dîner gala réservé aux chefs d'entreprise.

L'agenda de Biashara prévoit une conférence spéciale sur l'importance de l'Agence congolaise pour la création des entreprises, une entité étatique pour faciliter la création des entreprises. Mieux, deux personnalités africaines sont invitées à échanger avec les jeunes, à savoir l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, Olusegun Obasanjo, et l'entrepreneure sénégalaise, Aminata Dominique Diouf, grande exportatrice de produits agroalimentaires.

Initié depuis 2018, le Biashara Networking a pour vocation d'orienter les jeunes vers l'entrepreneuriat et de promouvoir le secteur privé. La plateforme poursuit son évolution, avec le lancement annoncé du magazine dénommé "Biashara Mag", censé promouvoir les start-ups et des innovations entrepreneuriales. Un cercle de réflexion sur l'amélioration du climat des affaires, dirigé par des entrepreneurs et des juristes, devra être lancé au cours de la même édition.