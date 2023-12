Congo-Brazzaville: Sénat - Le budget 2024 chiffré à plus de 13 milliards FCFA

La première session ordinaire (budgétaire) de la quatrième législature du Sénat, dont les travaux se sont achevés le 23 décembre, a permis aux sénateurs d'adopter onze des seize affaires retenues, dont le budget de l'institution, exercice 2024, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 13 374 684 468 FCFA, contre 12 700 000 000 FCFA en 2023.

La chambre haute du Parlement a, par ailleurs, adopté le projet de loi portant sur l'orientation de la réforme de l'État qui détermine le cadre institutionnel et stratégique de la réforme. Il vise, entre autres, à simplifier et améliorer les rapports entre l'administration publique et les usagers/citoyens ; moderniser l'administration publique à travers le recours à divers instruments dont la numérisation. Le projet de loi adopté a aussi pour but de renforcer la décentralisation et promouvoir l'action participative des citoyens (jeunes, femmes, minorités, personnes vivant avec handicap, etc.) dans la gestion des affaires publiques ; promouvoir la transversalité, l'efficacité et la transparence de l'action publique comme vecteurs de la bonne gouvernance.

Les sénateurs ont, en outre, approuvé trois autorisations de ratification dont un accord de prêt et deux accords de financement parmi lesquels celui relatif au projet régional d'amélioration des corridors de transport routier et fluvial en Afrique centrale. Cette loi vise à améliorer l'efficacité du transport et du commerce, l'inclusion socio-économique, l'adaptation au climat et la résistance des infrastructures le long des tronçons du corridor fluvial et routier Bossembele-Bossangoa, entre la République du Congo et la République centrafricaine. Ce projet permettra également d'intensifier les échanges commerciaux et de rentabiliser le port autonome de Brazzaville et ports secondaires, les ports et points d'amarrage situés le long des fleuves Congo et Oubangui dans les localités de Makotimpoko, Mossaka, Liranga, Dongou, Boyélé et Bétou.

Ils ont aussi approuvé le projet de loi fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des comptes et de discipline budgétaire ; le projet de loi portant création de la Caisse congolaise d'amortissement des emprunts souscrits par la République du Congo.